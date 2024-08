Aurora Ramazzotti, la verità su Trussardi esce fuori così: ha provato a farlo davvero

A distanza di tempo, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e decide di parlare del suo vero rapporto con Tomaso Trussardi: cosa è successo.

Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è diventata una delle figure emergenti più interessanti del panorama dello spettacolo contemporaneo. Cresciuta sotto i riflettori, ha saputo farsi strada con talento e determinazione. Oggi, con 2,6 milioni di follower su Instagram, ha trasformato la sua visibilità in una buona spinto nel mondo dello spettacolo, indipendentemente dall’influenza della madre.

Già da prima, nel 2015, ha condotto tre edizioni di ‘X Factor, dimostrando una naturale predisposizione per la conduzione e una forte affinità con il pubblico. Le sue esperienze televisive includono anche programmi di successo come ‘Ogni Mattina’ su Tv8, ‘Le Iene’ e ‘Land’ con Alvin. Recentemente, è stata ospite nel programma di Stefano De Martino, ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2.

Oltre alla carriera professionale, Aurora oggi vive una vita personale intensa e gratificante. È madre di Cesare, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza, con cui condivide diversi momenti felici sui social.

Il rapporto con Tomaso Trussardi

Nonostante la separazione tra la madre e l’imprenditore, Aurora ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi. Con Michelle Hunziker, il legame va oltre il tradizionale rapporto madre-figlia, avvicinandosi perlopiù a una relazione di amicizia. Questo rapporto speciale emerge spesso, sia dalle dichiarazioni pubbliche di Aurora, che dai numerosi video pubblicati sui social.

Dopo la separazione di Michelle e Tomaso Trussardi, Aurora ha scelto di rimanere riservata sul tema. La coppia, durata diversi anni, ha visto la nascita delle loro due figlie, Sole e Celeste. Tuttavia, visti i continui rumors di vario genere, Aurora ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Trussardi rilasciate durante un’intervista al programma ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani.

Il chiarimento di Aurora Ramazzotti

Tomaso Trussardi aveva espresso il suo dispiacere per il raffreddamento dei rapporti con Aurora, affermando: “Negli ultimi tempi i rapporti con Aurora si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto. Ho un affetto grande per lei e continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato per un compleanno.”

Aurora ha risposto, offrendo una prospettiva quanto più sincera sulla situazione. Ha spiegato che, nonostante le differenze, il suo affetto per Trussardi rimane intatto: “Purtroppo, Tommaso è entrato in una famiglia complessa e si è trovato a dover gestire situazioni per cui non aveva gli strumenti adeguati. Non sento il nostro rapporto compromesso: siamo persone diverse con idee diverse, ma io gli voglio molto bene.”

Infine, ha chiarito riguardo a un possibile ritorno di fiamma tra Michelle e suo padre Eros: “Non me li ricordo neppure insieme. Ho delle foto: bellissimi, iconici, ma per come li conosco io, sono completamente incompatibili.” Con queste parole, Aurora ha messo a tacere le voci su un possibile riavvicinamento dei suoi genitori, confermando che il presente è ben diverso dal passato evocativo dei media.