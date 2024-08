Carlo Conti ‘smonta’ Amadeus, la notizia è sconcertante | Del conduttore non c’è più traccia

Lotta tra titani quella che sta avvenendo in prossimità della Rai: Carlo Conti ribalta tutte le decisioni di Amadeus.

Da quando si è diffusa la notizia dell’abbandono, da parte di Amadeus, della Rai, il pubblico della TV di Stato è in trepidante attesa per vedere come si svolgeranno, da adesso in poi, i programmi che lui stesso aveva portato alla ribalta.

Amadeus, infatti, ora ha deciso di migrare sul Nove, ma fino alla scorsa stagione televisiva, era considerato il re del Festival di Sanremo e colui che ha fatto sbocciare un programma che va in onda ormai da anni, quale Affari Tuoi. Grazie alla sua professionalità e alla sua simpatia, il conduttore è stato in grado di conquistare una grande fetta di pubblico e di raggruppare, davanti la televisione, grandi e piccini.

Ora, però, si parla già dei suoi sostituti e quello che sta accadendo salta subito all’occhio dei più attenti. Infatti, mentre per Affari Tuoi sarà Stefano De Martino a prendere le redini, avendo già girato lo spot che fa da precursore alla messa in onda della nuova stagione, per il Festival di Sanremo è stato scelto Carlo Conti. Peccato, però, che lui stia facendo terra bruciata attorno a tutto ciò che aveva costruito il suo collega Amadeus. Scopriamo insieme cosa sta accadendo in Rai.

La decisione del conduttore

Fino ad ora, per cinque edizioni consecutive, abbiamo vissuto il Festival della canzone italiana con gli occhi di Amadeus. Le sue regole, se così vogliamo chiamarle, hanno portato una ventata di freschezza a un programma che va in onda da oltre settant’anni. A partire dalla prossima edizione, però, le carte in tavola cambiano, perché pare proprio che Carlo Conti stia “smontando” tutto ciò che ha fatto il suo collega, negli anni precedenti. Stando alle indiscrezioni del web, le regole del nuovo conduttore sarebbero ben diverse.

Innanzitutto, i voti della serata delle cover non influenzeranno sulla classifica finale e, quindi, sul vincitore. Inoltre, Conti ha deciso di riportare alla luce le nuove proposte, con quattro artisti emergenti che si sfideranno tra loro, giudicati dalle giurie della stampa, della TV, della radio, del web e dal televoto. Un particolare che ricordiamo del Festival di Amadeus è l’orario di chiusura delle singole puntate. Il conduttore era solito andare per le lunghe, cosa che invece non intende fare Carlo Conti, che ha dunque ridotto il numero dei big da 30 a 24.

Il Festival di Carlo Conti

La Rai avrebbe diramato un comunicato nel quale viene spiegato come ha intenzione, Carlo Conti, di gestire il Festival. La prima serata, ovvero quella del martedì, prevede l’esibizione dei 24 big, con la votazione della giuria della stampa, della TV e del web. Il mercoledì si esibiranno i primi 12 big e la votazione sarà dettata al 50% dal pubblico a casa e al 50% dalla giuria delle radio. Inoltre, si sfideranno anche due artisti delle nuove proposte, in una prima semifinale.

Il giovedì sera, il meccanismo sarà il medesimo, con l’esibizione dei restanti 12 big e delle altre nuove proposte. La serata del venerdì sarà dedicata alle cover, valutate dal televoto del pubblico, dalla giuria della sala stampa, Tv e web e giuria delle radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, e daranno vita a una classifica che non influirà su quella generale che determinerà la vittoria del Festival. Il venerdì assisteremo anche alla finale delle nuove proposte, mentre il sabato sera ci sarà la finalissima dei big.