“Ci spiace ma al NOVE non lo vogliamo”: Amadeus va bene ma lui no | Distrutto completamente

Porte aperte per Amadeus su Canale 9, ma per quanto riguarda il collega non sembra esserci alcun posto nella programmazione.

Negli ultimi due anni la TV ha subito un cambiamento importante. Quelli che prima erano personaggi storici hanno dovuto fare le valigie più o meno volontariamente per passare alla concorrenza. Tra i numerosi passaggi troviamo quelli in Rai, la TV dove negli ultimi tempi sembra girare aria insolita nei piani alti a causa dello scandalo sulle censure dei giornalisti.

Per non parlare di Mediaset e la sua nuova linea anti-trash. Tralasciando disguidi e cambi di programmazione del caso, l’ultimo colpo di scena è stato Amadeus, che dopo un Festival di Sanremo di tutto rispetto e la conduzione di Affari tuoi alle spalle, ha scelto di migrare verso altre rotte.

Qui subentra Discovery, che a partire da Fazio e Littizzetto ha acquisito diversi volti storici della Rai, al passo con l’aumento di fama complessivo della rete. In questo contesto, Amadeus, il volto noto della Rai, è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sul canale NOVE. Tuttavia, non tutti i suoi colleghi hanno avuto la stessa fortuna.

Il botta e risposta su La 7

Qualche mese fa, ad attirare l’attenzione mediatica – in un clima già teso – è stato uno scontro su La 7 tra due importanti giornalisti italiani. In questa occasione, in molti hanno pensato che per uno di loro ci sarebbe stato a breve un addio. Per un botta e risposta interno, Mentana ha espresso il suo dissenso in merito a come era stato trattato dalla collega, ‘minacciando’ il canale di prendere decisioni drastiche, nel caso in cui non si fosse intervenuti per riprendere l’accaduto.

Decisioni, queste, che hanno fatto pensare a un passaggio di Mentana al canale NOVE di Discovery. In un primo momento, il pubblico ha pensato che il giornalista avrebbe fatto sul serio, vista l’attitudine della rete nel acquisire talenti giornalistici. Nonostante ciò, la questione è stata poi messa a tacere da un comunicato di La 7, che ha chiarito il bisogno di rispetto per i colleghi.

Il Nove non vede futuro con Mentana: la dichiarazione

Visti gli incessanti rumors, Discovery non ha potuto di certo far finta di nulla. Durante un’intervista sul NOVE, l’argomento è stato infatti tirato fuori. La risposta del canale è stata del tutto inaspettata.

Alla domanda su Mentana e su un possibile contratto, la direzione del canale ha risposto:“Al momento, il network non è interessato né ad aprire una sezione all news con suoi telegiornali, né tanto meno a ingaggiare Enrico Mentana.” Insomma, le speculazioni e i gossip sulla questione sono stati troncati sul nascere.