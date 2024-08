Flavio Briatore, la famiglia si allarga ancora: “Sono entusiasta” | Lieto annuncio all’improvviso

Flavio Briatore sorprende tutti con il nuovo annuncio sui social: la famiglia dell’imprenditore si allarga.

Il suo è il nome di colui che evoca successo e potere; un imprenditore che ha saputo costruire un impero, passando dalla Formula 1 a business internazionali di alto profilo. Ma dietro l’immagine pubblica di un uomo d’affari di successo come Flavio Briatore, si nasconde una vita ricca e complessa, costellata di momenti di gioia e sfide personali.

Conosciuto per le sue relazioni con alcune delle donne più belle e celebri del mondo, Briatore ha fatto parlare di sé sui rotocalchi internazionali. Tra le sue relazioni più famose, spicca quella con la top model Naomi Campbell, con la quale ha condiviso momenti di grande passione negli anni ’90.

Ma è con Elisabetta Gregoraci, showgirl e modella italiana, che Briatore ha vissuto una delle storie d’amore più significative della sua vita. I due si sono sposati nel 2008 e dalla loro unione è nato Nathan Falco, il figlio di Briatore, che rappresenta il centro del mondo per l’imprenditore. Nonostante la separazione avvenuta nel 2017, Briatore e Gregoraci hanno mantenuto un rapporto cordiale e collaborativo per il bene del loro figlio.

Il successo di uomo ambizioso

Non è solo la vita personale a far parlare di Flavio Briatore, ma in particolar modo la sua carriera. Oltre ai suoi successi che ebbero inizio nei lontani anni ‘70 nel settore della ristorazione e del commercio, e negli ‘80 con l’entrata in Benetton, quando si parla di Flavio Briatore, ci si riferisce a un uomo capace di rivoluzionare il mondo della Formula 1.

Questa volta, il manager italiano ha messo il suo peso e la sua esperienza a favore di una scommessa: il giovane e talentuoso Oliver Oakes, scelto per guidare la Alpine verso nuove vette. Un nome che potrebbe suonare nuovo a molti, ma che in realtà ha già una solida reputazione nel mondo delle corse.

Il nuovo arrivo nella famiglia della Formula 1

Oakes, classe 1988, fino a poco tempo fa era il team principal della Hitech GP. La sua carriera è stata caratterizzata da una rapida ascesa, e a soli 36 anni, è pronto a diventare il secondo team principal più giovane nella storia della Formula 1. Solo Christian Horner, che esordì a 31 anni con la Red Bull, lo supera in questo primato.

Flavio Briatore ha sempre avuto un occhio acuto per il talento, e questa volta non è stato diverso. “Sono lieto che siamo riusciti a reclutare Oli Oakes per il nostro progetto di Formula 1”, ha dichiarato Briatore. Le sue parole non sono solo di circostanza; c’è una chiara fiducia nelle capacità di Oakes. “Oli ha un grande talento e una grande esperienza di leadership e di successo nelle corse. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza e della fiducia che abbiamo nel nostro team e nei giovani emergenti”. L’annuncio pubblicato successivamente sui social ha subito attirato l’attenzione degli amanti di Formula 1.