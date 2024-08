Flavio Briatore non l’ha riconosciuta: “Non ho il…” | L’ha confessato così di colpo

A distanza di anni esce fuori la verità su Flavio Briatore e il suo rapporto con Leni Klum, la figlia mai riconosciuta.

Flavio Briatore è un nome che riecheggia non solo nel mondo degli affari, ma anche in quello dello spettacolo, grazie alle sue relazioni sentimentali con donne di grande fama. Tra tutte, la più significativa è stata quella con la showgirl Elisabetta Gregoraci, colei che è stata sua moglie per dieci anni e con cui ha messo alla luce Nathan Falco. Il ragazzo ad oggi quattordicenne è l’unico figlio riconosciuto ufficialmente dall’imprenditore, ma pochi sanno che Briatore è anche padre di un’altra figlia, Leni Klum, avuta dalla supermodella Heidi Klum nel 2004.

Chi è Leni Klum

Leni, che ha compiuto diciannove anni a marzo di due anni fa, è cresciuta sotto i riflettori, grazie alla notorietà di sua madre. Nonostante ciò, la sua esistenza è rimasta a lungo un argomento delicato e poco discusso.

La sua nascita risale al 2004, quando Heidi Klum era ancora legata a Briatore. Tuttavia, la loro relazione è stata molto breve, tanto che era già terminata quando Heidi scoprì di essere incinta. Leni è stata successivamente adottata dal compagno di Heidi dell’epoca, il cantante Seal, che ha sposato la modella nel 2005.

Per molti anni, Briatore ha mantenuto un riserbo assoluto su Leni. In 18 anni dalla sua nascita non vi è mai stata occasione in cui lo stesso ha mai parlato pubblicamente del suo rapporto con lei o delle ragioni che lo hanno portato a non riconoscerla ufficialmente. Tuttavia, di recente, l’imprenditore ha deciso di rompere il silenzio, rivelando dettagli inediti in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Perché Briatore non ha riconosciuto Leni

Durante l’intervista, Briatore ha spiegato che la decisione di non riconoscere Leni è stata presa di comune accordo con Heidi e il suo compagno di allora, il cantante Seal, che ha poi adottato la bambina e l’ha cresciuta come sua figlia. “Il vero padre non è colui che ti mette al mondo, ma chi ti cresce,” ha dichiarato Briatore, sintetizzando così la sua visione della paternità. Questa scelta, a suo dire, era dettata dalla consapevolezza che non avrebbe potuto essere presente nella vita di Leni come avrebbe desiderato.

Nonostante questa distanza, Briatore ha ammesso che il legame con Leni non è mai stato del tutto assente. Sebbene non abbiano un rapporto tradizionale tra padre e figlia, Briatore ha rivelato di volerle bene, precisando che il suo affetto per Leni non è meno intenso di quello che prova per Nathan.

La verità su Leni è stata nascosta anche a Nathan. Briatore ha infatti rivelato l’esistenza di una sorella solo due anni fa, quando Leni è diventata maggiorenne. Ad oggi sono molte le occasioni in cui la famiglia si riunisce, e a dimostrarlo sono i contini scatti pubblicati dall’imprenditore sui social.