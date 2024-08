Gabriel Garko che sorpresa, la famiglia si è appena allargata | Il lieto annuncio fa commuovere l’Italia

Grandi cambiamenti per Gabriel Garko che dopo anni di successo vuole dare una svolta alla sua vita: il lieto annuncio sui social.

Gabriel Garko, nato Dario Gabriel Oliviero, è stato per anni l’emblema del fascino italiano sul piccolo schermo. Con ruoli indimenticabili in fiction come L’onore e il rispetto e Il bello delle donne, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Ma non è solo la sua carriera ad aver attirato l’attenzione: la sua relazione con Eva Grimaldi è stata uno dei gossip più chiacchierati degli anni duemila.

Sembrava la coppia perfetta, ma nel 2020, durante una puntata del Grande Fratello Vip, Garko ha rivelato una verità che ha sconvolto tutti: quella storia era finta. “Era tutto costruito per proteggere la mia vera identità,” ha confessato, liberandosi finalmente di un peso che aveva portato per anni. Ad oggi questo è solo un ricordo frammento del passato; da allora la sua vita è cambiata significativamente.

Gabriel Garko oggi: tra amore e riservatezza

Oggi, Gabriel Garko vive una vita molto diversa. Dopo la fine della sua relazione con l’attore Gabriele Rossi, ha trovato l’amore con Matia Emme, un general manager di 36 anni. A differenza delle sue storie passate, questa volta Garko ha scelto la riservatezza. Poco si sa su Matia, se non che è estraneo al mondo dello spettacolo e che, insieme, formano una coppia lontana dai riflettori. Garko ha anche espresso il desiderio di diventare padre, un sogno che sembra però complicato dalle leggi italiane.

Per quanto riguarda il lavoro, Gabriel Garko non è più solo il volto amato delle fiction italiane, ma si è reinventato con successo anche come scrittore. Dopo aver dominato il piccolo schermo per anni, ha trovato una nuova voce nella scrittura, affrontando temi complessi e personali. Di recente ha presentato alla Camera dei deputati il suo libro Il giardino del tiglio, scritto a quattro mani con il criminologo Gino Saladini. Ed è in questa occasione che Garko ha deciso di fare un caloroso ringraziamento, nonché un annuncio inaspettato.

La nuova arrivata in famiglia

In un post Instagram dove presenta il suo lavoro, ringrazia alcune persone speciali. “Presentazione libro ‘il giardino del tiglio’ con @ginosaladini ringrazio un’amica speciale che amo @evagrimaldireal e la sua super compagna che è entrata in famiglia @immacolata.battaglia e il mio pazzo pazzo agente”, si legge nel post.

Nonostante le vecchie rivelazioni abbiano messo fine a finte storie d’amore, come quella con Eva Grimaldi, il legame tra i due non si è mai spezzato. Anzi, si è trasformato in una solida amicizia. La vita di Eva Grimaldi ha preso una piega felice con il matrimonio con Imma Battaglia, attivista per i diritti LGBT. Questo evento ha segnato non solo un nuovo inizio per Eva, ma anche per Gabriel, che non solo considera Imma una ‘nuova arrivata in famiglia’, ma anche una persona che stima in maniera sincera e spontanea.