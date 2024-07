George Clooney, dopo anni sputa tutto quello che aveva dentro su Elisabetta Canalis: In camera lo faceva ogni giorno

Una coppia che è scoppiata quella composta da Elisabetta Canalis e George Clooney: dopo anni sono venuti fuori tutti gli altarini.

Era il 2009 quando il mondo venne a conoscenza della storia d’amore tra la show girl e attrice italiana Elisabetta Canalis e la star di hollywood George Clooney: sembrava un sogno appartenente a un universo parallelo, due realtà lontane che si erano incontrate in un sodalizio d’amore.

Ancora oggi George Clooney è considerato uno tra gli attori più affascinanti della sua generazione, e non di meno è Elisabetta Canalis, ultimamente al centro delle cronache per aver espresso un giudizio positivo sull’ascesa della conduttrice Diletta Leotta.

L’unione tra i due, comunque, è finita immediatamente al centro delle chiacchiere che sono durate praticamente fino alla loro rottura e oltre: quando, infatti, sembrava essere tutto finito e non esserci affatto rancore tra la show girl e l’attore, è accaduto qualcosa.

Una persona assai vicina alla coppia ha rivelato dei particolari che fino a quel momento non erano stati rilasciati al pubblico: si tratta di un amico di George Clooney stesso che si è lasciato andare nel corso di un’intervista a una testata statunitense.

Un amore tra USA e Italia: le rivelazioni dell’amico di George Clooney su Elisabetta Canalis

Dopo la loro storia sia Elisabetta Canalis che George Clooney sono andati avanti con la propria vita amorosa: hanno sposato rispettivamente il chirurgo Brian Perri e l’avvocata Amal Alamuddin e sembrano condurre due esistenze serene e appaganti.

Entrambi dopo la rottura ci tennero a essere molto rispettosi e a evitare gossip su aspetti privati della loro vita di coppia e intimità: l’amico di George, però, sembrava non essere dello stesso avviso visto quanto ha affermato in una intervista.

Le abitudini di Elisabetta Canalis per qualcuno al centro della rottura

Secondo l’amico del famoso attore, “Durante le vacanze, lei (ndr Elisabetta) trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”, aveva dichiarato.

Una dichiarazione mai confermata né smentita dalla star hollywoodiana, il quale, invece, in una intervista post rottura ha detto: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.