Gianni Agnelli, dopo 30 anni viene a galla la sua amante: era proprio lei | Bellissima e famosa come non mai

Dopo 30 anni emerge l’amante di Agnelli, colei che, come è accaduto a lui, ha fatto innamorare moltissime persone: una storia di passione.

Quando si tratta di passione, segreti e misteri, l’attenzione non può che rimanere accesa, ardente. La questione viene alimentata a se di mezzo c’è un personaggio come Gianni Agnelli, ex proprietario della Fiat, nonché figura di spicco per diverse vicende a lui collegate.

Di Agnelli ha detto Oddone Camerana, cugino scrittore e già responsabile della pubblicità Fiat, che dopo la guerra le sue scuole di formazione erano state lo sport e le donne.

Il primo, praticato anche con qualche rischio, comprendeva lo sci sui versanti più difficili, lo skeleton – una specie di slittino su cui si va a testa in giù – e le mattine di inizio primavera sulla neve, seguite da un bagno nel Mar Ligure ancora freddo e un rientro a Torino in elicottero nel pomeriggio.

Nonostante la sua scomparsa, avvenuta nel gennaio del 2003, le vicende private di Agnelli continuano a far discutere. Recentemente, è emerso un dettaglio particolarmente intrigante: l’identità della sua amante. Lei, oltre a essere straordinariamente bella, è famosa in tutto il mondo. La rivelazione di chi fosse ha riacceso l’interesse e la curiosità su un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nell’industria automobilistica, ma anche nella memoria collettiva.

L’amante di Gianni Agnelli: una passione senza fine

Gianni Agnelli, icona dell’industria automobilistica e figura centrale nella storia della Fiat, aveva una passione per le auto che andava addirittura oltre la predilezione per le donne. Tra le molte vetture che ha posseduto e guidato, una in particolare ha catturato il suo cuore: la Fiat 125.

Anche se non era un modello di lusso né dotata di motori da corsa, la Fiat 125 rappresentava per Agnelli qualcosa di speciale. Questa vettura, prodotta nel 1967, era equipaggiata con un motore bialbero da 1,6 litri capace di sviluppare 90 cavalli e una trasmissione automatica. Di colore blu, la Fiat 125 era lontana dall’essere una delle auto più potenti o esclusive nel suo garage, ma era proprio questa sua semplicità che sembra affascinarlo.

Quest’auto si distacca dalle altre automobili che avevano preso parte alle sue giornate, e non era solo una questione di prestazioni. Era un simbolo di eleganza sobria e affidabilità, qualità che rispecchiavano perfettamente lo stile di vita di Agnelli. In effetti, la passione dell’avvocato per questo modello era così intensa che molti lo consideravano come una vera e propria amante tra le sue auto, capace di suscitare in lui un affetto quasi personale.

L’auto preferita di Gianni Agnelli

Lapo Elkann, suo nipote e figlio della figlia Margherita, ha confermato questa passione familiare. Tempo fa, Lapo ha rivelato che la Fiat 125 era in effetti la vettura prediletta di suo nonno. Questa rivelazione ha aggiunto un tocco personale e affettuoso alla figura di Agnelli, dimostrando che anche un uomo di grande successo e influente come lui poteva trovare una connessione speciale con una macchina che, agli occhi di molti, sembrava semplice ma che per lui aveva un significato molto più profondo.