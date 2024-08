Gianni Morandi, chi è il figlio prediletto dei tre: ora c’è il nome | Spifferato il crudele motivo

Un lato non molto conosciuto di Gianni Morandi è quello che riguarda il suo ruolo del padre, queste le dichiarazioni dei figli.

Considerato un eterno giovane per via del suo atteggiamento che sembra sprizzare energia e gioia da tutti i pori, Gianni Morandi ha conquistato un pubblico molto ampio grazie ai suoi numerosi successi in ambito musicale.

Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente hanno fatto la storia, così come la sua presenza come co-conduttore: lo scorso anno lo abbiamo visto assieme a un altra leggenda dello spettacolo, l’ormai ex direttore artistico del Festival Amadeus.

Tra musica, cinema e televisione, Gianni Morandi ha avuto successo praticamente in tutti i campi del mondo dello spettacolo, e la sua vita privata non ha (quasi) segreti, sebbene sia piuttosto riservato.

Proprio in merito a questa, i figli hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul ruolo di padre di Gianni Morandi, soffermandosi su alcuni aspetti svantaggiosi e parlando del modo in cui sono stati educati. Ecco cosa hanno rivelato.

Gianni Morandi, da artista a padre

Essere figli d’arte è sempre un’arma a doppio taglio: nel caso in cui si abbia successo, viene spesso insinuato che i traguardi prefissati siano stati raggiunti solamente attraverso raccomandazione; se, al contrario, non si ha successo, allora le critiche tendono a vertere sul fatto che non si è ereditato alcun talento fra quelli del padre o della madre.

I figli di Gianni Morandi rivelano di aver provato una certa pressione. A parlare sono Marianna e Marco, frutto dell’unione del cantante con la sua prima moglie, l’attrice Laura Efrikian: i due figli hanno realizzato un ritratto del padre dipingendolo tra tinte fosche e allegre.

Marco e Marianna Morandi, il loro racconto da figli

“Non era severo, di più!”, racconta Marianna ricordando quando aveva confessato al padre di voler fare l’attrice, “Mi ripeteva: se vuoi fare qualcosa, devi essere la numero 1. Vuoi cantare? Devi essere come Liza Minnelli. Vuoi fare l’attrice? Allora come Monica Vitti, che peraltro al mare da mia madre in Sardegna mi diceva sempre che dovevo fare l’attrice comica”. Insomma, sembra che Gianni Morandi tenesse molto al futuro dei suoi figli.

Anche Marco Morandi, musicista, ha parlato del confronto con il padre, che è stato inevitabile da parte del pubblico una volta intrapresa la strada musicale “Partiamo comunque da un grande privilegio”, ha detto, poi. Entrambi i figli, comunque, hanno sottolineato come Gianni Morandi si sia molto ammorbidito con il sopraggiungere del terzo figlio avuto dalla sua seconda relazione, Pietro.