Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, il retroscena è orrido: “Andavamo a letto e…”

Rivelazioni sconvolgenti sul dietro le quinte di una delle relazioni più chiacchierate: tutta la verità sulla Tatangelo e D’Alessio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati al centro di svariati gossip e rumors, che hanno fatto il giro del web e delle pagine delle riviste di cronaca rosa. Il loro amore è stato acclamato, ma anche giudicato e criticato. Primo fattore tra tutti, che ha alimentato il chiacchiericcio, la differenza d’età.

Tra i due artisti, infatti, ci sono ben venti anni di differenza. Nonostante questo, però, dal 2005 al 2017, Anna e Gigi sono stati l’uno accanto all’altra. Nel 2010, hanno avuto un figlio, Andrea, motivo per il quale, forse, nel 2018 hanno riprovato a riallacciare i rapporti. Tuttavia, il tentativo ha avuto scarsi risultati e, nel 2020, hanno ufficializzato la fine della loro storia, in maniera definitiva.

Ad oggi, entrambi hanno proseguito dritti con le loro vite, dedicando del tempo alle loro carriere, ad Andrea, ma anche a nuovi amori. A distanza di anni, però, emerge un particolare davvero scioccante, che riguarda il lato più intimo della relazione tra Anna e Gigi. Scopriamone di più insieme.

Nuovi amori e nuove delusioni

Dal 2020 ad aggi, sia la Tatangelo che Gigi hanno avuto l’occasione di credere di nuovo nell’amore, ma pare che a uno sia andata meglio che all’altra. D’Alessio, infatti, da aprile 2020 fa coppia fissa con Denise Esposito, venticinque anni più giovane di lui e insieme hanno avuto due figli, Francesco, nato nel 2022 e Ginevra, nata nel 2024.

Anna, invece, ha provato a buttarsi a capofitto in un’altra relazione, ma con scarsi risultati. La donna si è frequentata con il modello di Giorgio Armani, Mattia Narducci, ma le cose non sono andate come previsto. Dopo la fine della loro storia, infatti, la cantante avrebbe lanciato spesso frecciatine sull’amore tossico e malato. Riguardo la sua passata relazione con Gigi, invece, ha rivelato un retroscena orrido. Ecco cosa avrebbe detto la donna.

Lo sfogo di Anna Tatangelo

Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si è concessa a una lunga intervista, nella quale ha parlato delle difficoltà iniziali, dovute al fatto di essere etichettata come una sfasciafamiglie, una ruba uomini che aveva sottratto Gigi all’ex moglie. Nonostante tutte le accuse, la cantante si è concentrata su suo figlio, cercando di tenere fuori di casa le malelingue.

Sul perché la storia tra lei e Gigi sia finita, invece, rivela che i litigi si erano fatti sempre più frequenti e non c’erano più momenti di pace tra i due. Poi, rivela un particolare che nessuno avrebbe mai immaginato: “Andavamo a letto e non ci dicevamo una parola, non ci davamo neanche più la buonanotte”. Inoltre, Anna lamenta il fatto di non aver avuto la possibilità di godersi l’uomo come avrebbe voluto, perché sempre circondati da altre persone, anche a casa. Per questo, ha deciso di abbandonare tutto e prendersi del tempo per se stessa, per capire se quella era davvero la storia che la rendesse felice o meno.