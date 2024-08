Iva Zanicchi, la diagnosi è un colpo al cuore: metastasi esplose completamente | Vita breve

Una delle cantanti più amate in Italia sta attraversando un brutto periodo: la malattia è arrivata all’improvviso per Iva Zanicchi.

La sua voce è inconfondibile e la sua presenza è un marchio, in TV e sul palco. Iva Zanicchi ha conquistato il cuore di generazioni e, ancora oggi, continua a portare la sua energia nelle case degli italiani. Ma non solo, perché le sue canzoni sono arrivate anche in altri Paesi e il suo talento si è espanso sempre di più, fino a raggiungere il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

Insomma, Iva è una cantante che ci invidia tutto il mondo e che si è data da fare per arrivare dov’è ora. La donna, infatti, ha avuto anche qualche ruolo in alcune fiction e ha provato il piacere di condurre una trasmissione tutta sua, come Ok, il prezzo è giusto. Negli ultimi anni, poi, l’abbiamo vista spesso nei panni della coach, in diversi show televisivi, come Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti e Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker.

Apparentemente, nella vita della Zanicchi sembrava filasse tutto liscio, ma non appena la donna ha abbassato la guardia, una notizia sconvolgente ha fatto irruzione nella sua quotidianità. L’annuncio della tragica malattia è arrivato direttamente dal salottino di Verissimo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La sofferenza di Iva

Iva Zanicchi si è sempre dimostrata una donna forte e diretta, senza peli sulla lingua. Purtroppo, però, nell’ultimo periodo, si è ritrovata a dover affrontare qualcosa più grande di lei, che le ha provocato un dolore così grande da cambiare la sua vita. La cantante ha confessato alla Toffanin di essersi ritrovata a combattere contro la malattia che ha colpito il compagno Fausto Pinna. Anche se i due non sono mai convolati a nozze, l’amore che li unisce è più forte di qualunque matrimonio. Fausto e Iva, infatti, vivono la loro storia dal 1987.

Purtroppo, quando hanno scoperto la malattia di Pinna, i due hanno cercato di non far trapelare niente all’esterno, ma dopo è stato inevitabile renderlo pubblico. La vita della cantante è cambiata totalmente, è stata accanto al suo compagno fino alla fine. Fausto non si è mai arreso e ha combattuto contro quel tumore ai polmoni, che poi si è esteso fino al fegato e ha creato delle metastasi, ma, nonostante l’animo da guerriero, il produttore discografico si è spento, l’8 agosto 2024.

Un doloroso addio

Venerdì 9 agosto, nella chiesa di Santa Maria Assunta, più di 200 persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto al grande Fausto Pinna. Dal 2021, anno in cui gli è stato diagnosticato il tumore, fino ad oggi, Iva Zanicchi non ha smesso mai di sperare e di fare il tifo per la sua dolce metà, che non voleva arrendersi alla malattia.

Oggi, però, Iva dovrà fare i conti con un grande vuoto lasciato dal suo Fausto, ma sa bene che il loro amore è più forte di qualsiasi cosa. Le persone che si sono presentate al funerale dell’uomo hanno voluto dare un abbraccio alla Zanicchi e ricordarle che non è sola.