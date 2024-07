Jose Sebastiani vomita tutta la verità su Amadeus: “Lui a Sanremo non conduceva e il figlio…” | Ha sputato tutto fuori

Durante un’intervista ricca di rivelazioni, il figlio di Amadeus svela alcuni retroscena del celebre Festival di Sanremo.

Dopo anni di successi e sfide, Amadeus ha deciso di cedere il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo a Carlo Conti. Questa scelta segna una nuova era per uno degli eventi più amati d’Italia, che ogni anno tiene milioni di spettatori incollati allo schermo.

La decisione di Amadeus, benché meditata, lascia un’eredità indimenticabile. Il suo talento nel trasformare una kermesse considerata ‘demodé’ dai giovani in uno spettacolo per tutte le età è stato rivoluzionario. Tuttavia, ogni cambiamento porta con sé critiche. Negli ultimi anni, il Festival è stato giudicato da alcuni come poco educativo e pilotato, alimentando teorie complottiste e discussioni accese. Nonostante ciò, l’attesa per la nuova edizione è palpabile, e tutti sono curiosi di vedere come Carlo Conti gestirà il confronto.

In questo contesto di aspettative e curiosità, Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, ha deciso di raccontare alcuni segreti del Festival in una sincera intervista al podcast ‘Il Paese Dei Baroqui’.

Josè Sebastiani racconta il Festival di Sanremo

Dietro il successo del Festival di Sanremo c’è una squadra affiatata, e uno dei contributi più preziosi è quello del figlio di Amadeus, Josè. Durante l’intervista, Josè ha descritto la dedizione e il lavoro incessante di suo padre.

“Quanto tempo impiega mio padre a preparare un Sanremo? Lui finisce con un Sanremo e dopo una settimana comincia a lavorare sull’altro,” ha raccontato, sottolineando l’instancabile impegno di Amadeus. Sempre drante l’intervista, il ragazzo si sbilancia, ammettendo di aver avuto anch’esso un’influenza nelle scelte del padre.

Il ruolo di Josè Sebastiani al Festival di Sanremo

Il ruolo di Amadeus va oltre la conduzione. Con umiltà e orgoglio, ha spiegato come cerca di sostenere suo padre. “Lui non conduce e basta, ma fa anche il direttore artistico, quindi lavora moltissimo, dall’ascolto delle canzoni, alla sceneggiatura”. Ma Josè ha anche rivelato quanto sia stato importante il suo contributo. “Io cerco di sostenerlo come posso. Mi fa ascoltare qualche canzone e gli do qualche consiglio. Poi la scelta finale è sua,” ha spiegato con umiltà.

Josè ha inoltre rivelato di aver stretto legami con alcuni dei partecipanti al Festival, come La Sad, Tananai, Geolier, Sethu e i Bnkr 44. Questo coinvolgimento non solo ha arricchito la sua esperienza, ma ha anche avuto un impatto sulle decisioni artistiche. “Sicuramente in qualche canzone sia del passato che di questo Sanremo sono stato influente,” ha ammesso.