Katia Ricciarelli, dopo anni di carriera è sparita del tutto: “Ti sei ridotta a…” | Non meritava una fine così triste

La nota soprano Katia Ricciarelli: tutti si chiedevano che fine avesse fatto, gli utenti commentano all’impazzata.

La carriera di Katia Ricciarelli è tra le più eclettiche che conosciamo: celebre soprano, la donna ha calcato i palchi più importanti del Paese a fianco di altre figure di eccezione che si sono esibite con lei.

Negli ultimi anni, inoltre, ha deciso di orientarsi verso il pop, interpretando ruoli in film televisivi e fiction. Inoltre ha espresso il suo amore per l’intrattenimento persino attraverso la partecipazione a uno dei reality più visti della televisione italiana: ha preso parte alla Sesta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2021 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Inoltre, Katia Ricciarelli non ha mai fatto mistero dei suoi amori: il più conosciuto probabilmente quello nato dal legame con Pippo Baudo, conduttore di punta di un tipo di televisione che quasi non esiste più al giorno d’oggi.

Un suo post online, però, ha scatenato una serie di critiche da parte di utenti: infatti in quel periodo la star era finita ad occuparsi di un tema secondo alcuni fan indegno.

Le insinuazioni degli utenti di Instagram verso Katia Ricciarelli

La pietra “dello scandalo” è stata un post pubblicato dal profilo della soprano qualche anno fa, nel quale i commenti sono fioccati e molti hanno riguardato non solo la sua discussa partecipazione al GF Vip avvenuta l’anno precedente, nel corso del quale già molti avevano criticato il suo carattere, ma anche una certa pubblicità che ha visto la donna nei panni di testimonial.

Si tratta di uno spot dimagrante che ha al centro un ormai noto servizio che aiuta le persone che desiderano perdere peso attraverso una serie di prestazioni da parte di nutrizionisti e persone che consegnano i menù a casa vostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

Lo spot dimagrante al centro delle polemiche

Sono diversi i commenti che fanno riferimento alla pubblicità in cui la soprano è protagonista, uno di questi recita “Ti sei ridotta alle pubblicità di dimagranti.. sei così tanto in difficoltà cantante lirica? Sto male dal ridere”, un altro ha scritto “Io mi chiedo come ha potuto una signora così elegante prestarsi per una pubblicità così ridicola , usando quel modo di comunicare irritante , sia per il tono di voce che per la gestualità. Signora Katia , ha avuto un regista pessimo”, riferendosi alla medesima pubblicità.

Che il servizio sia valido o meno, sono molte le persone di spettacolo che si prestano a spot di diversa natura, eppure Katia Ricciarelli viene aspramente criticata per questo: forse il pubblico della lirica presenta un certo snobismo che si era già palesato ai tempi del GFVip.