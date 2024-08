Maria Grazia Cucinotta, tragedia a cielo aperto: svenimento e corsa in ospedale | “Diagnosticato un tumore alla testa”

Attimi di panico per Maria Grazia Cucinotta: dalla corsa in ospedale alla terribile diagnosi, l’attrice si racconta.

Maria Grazia Cucinotta, classe ’68, è una figura iconica del panorama cinematografico italiano, conosciuta non solo per il suo talento come attrice, ma anche per il suo ruolo di produttrice cinematografica. Nata a Messina, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella a soli 16 anni, sfilando per numerose passerelle italiane e diventando il volto di noti spot pubblicitari.

La sua carriera ha preso il volo quando, dopo aver concluso i suoi studi, ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Dopo le prime comparse, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al celebre varietà di Renzo Arbore, ‘Indietro tutta’. Da lì, la sua carriera è stata un crescendo di successi, con ruoli in film come ‘Vacanze di Natale ’90’, ‘Abbronzatissimi 2’, ‘I laureati’ e la memorabile collaborazione con Massimo Troisi in ‘Il Postino’.

A livello internazionale, Maria Grazia ha consolidato la sua fama anche come produttrice, contribuendo a film di grande rilievo come ‘All the Invisible Children’ e ‘Last Minute Marocco’. Tuttavia, dietro la patina di successo e glamour, la sua vita ha conosciuto momenti di grande difficoltà.

Il racconto di una scoperta terribile

Spesso, quando si pensa a personaggi di fama, si tende a dimenticare che anche loro sono esseri umani, soggetti a problemi e difficoltà. Maria Grazia Cucinotta ha recentemente condiviso una di queste esperienze difficili sui social media, rivelando un momento particolarmente drammatico della sua vita.

“Mia sorella Lilla era finita al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte l’8 di agosto per un problema di cuore,” ha scritto l’attrice. “Ma essendo svenuta due volte, il medico del pronto soccorso ha richiesto una TAC alla testa, poi ha contattato il Prof. Raffa, neurochirurgo del Policlinico, il quale ha diagnosticato un tumore alla testa. Quella notizia che, quando arriva, ti gela il cuore anche se fuori ci sono 40 gradi.”

Maria Grazia ha descritto in dettaglio quel terribile momento, raccontando come la diagnosi di un tumore cerebrale abbia portato a una serie di eventi culminati nell’asportazione della massa tumorale. Le sue parole trasmettono chiaramente la paura e l’angoscia vissute in quei giorni, nonché l’esito positivo dell’operazione.

I ringraziamenti ai medici

Nel suo messaggio, Maria Grazia non ha potuto fare a meno di esprimere la sua gratitudine verso l’equipe medica che ha salvato la vita di sua sorella. “Grazie di cuore a tutto il team del Prof. Angileri, eccellenza nella Neurochirurgia, che tutti i giorni senza mai fermarsi salva vite, lottando perché tutto vada bene senza mai mollare… Il Sud che funziona e che nessuno forse ringrazia mai abbastanza.”

L’attrice ha voluto ringraziare anche gli infermieri e gli operatori sanitari, sottolineando l’importanza della loro dedizione e cura: “Dico ancora grazie a tutti gli infermieri, gli operatori, grazie di cuore, perché in quei momenti la cura migliore oltre le medicine è solo l’amore.” Quel amore che, insieme alla competenza, ha permesso un lieto fine a questa vicenda.