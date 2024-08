Mealle Martens, chi è il suo primo fidanzatino: la Clerici non è riuscita a tenerselo dentro | Vuotato tutto il sacco

Antonella Clerici spiffera la verità sul fidanzatino di Maelle martens: la ragazza è ancora piccola ma già innamorata, ecco chi è

Per chi non lo sapesse Maelle Martens è la figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens. La coppia si è separata ormai da tempo ma c’è un ottimo rapporto familiare.

Ancora piccola, Maelle non ha scelto se voler far parte del mondo dello spettacolo o meno ma rimane abbastanza conosciuta perché solitamente i genitori sono soliti pubblicarla sui social network da quando è piccola.

La sua notorietà è dovuta principalmente a sua madre, Antonella Clerici, che ha un rapporto molto stretto con il suo pubblico e non riesce a non condividere anche la sua vita privata.

Ormai da anni la conduttrice intrattiene il pubblico con i suoi programmi di cucina, come “La prova del cuoco” ed “È sempre mezzogiorno”, ma anche con i talent show dedicati al canto, come “Ti lascio una canzone“, “The voice senior“, “The voice kids” e via discorrendo. Insomma, Antonella ha veramente una carriera invidiabile. Ma sua figlia cosa fa?

Antonella Clerici racconta di sua figlia Maelle

Capita spesso che Antonella Clerici si ritrovi a parlare di Maelle e di ciò che fa nella vita. Lo fa perfino mentre presenta i propri programmi televisivi, ed è proprio per questa sua spontaneità che è così amata dal suo pubblico.

Tra un’intervista e l’altra e tra una spadellata e un’accesa di fornelli, Antonella si lascia andare a dei racconti che fanno conoscere la sua splendida figlia anche al pubblico. Proprio durante una di queste interviste, la conduttrice ha parlato anche dei primi innamoramenti di Maelle. Da ciò che ha raccontato sembra infatti che sua figlia stia sperimentando l’amore e che abbia perso la testa per un ragazzino.

Il nuovo fidanzatino di Maelle Martens

In un’intervista riportata su Leggo.it, Antonella ha raccontato che Maelle ha già un primo fidanzatino. Queste sono state le sue parole: “Sono contenta perché è una ragazza giudiziosa. Si veste in modo adeguato alla sua età, si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia…”.

Insomma, Maelle è una ragazza semplicissima che vive l’amore della sua età senza alcuna fretta: è ancora salva da quel mondo in cui trucco e popolarità diventano il principale obiettivo, Antonella l’ha cresciuta con i suoi valori. Proprio quell’espressione “una simpatia” fa lasciar intendere quanto sia felice di questo nuovo periodo di vita di sua figlia.