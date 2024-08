Memo Remigi, dopo il licenziamento in tronco dalla Rai ecco che fine ha fatto: difficile credere che oggi sia ridotto così

Vi ricordate Memo Remigi? Licenziato dalla Rai è da tempo che non si parla più di lui: ecco che fine ha fatto adesso, a un anno di distanza

Conosciuto da tutta Italia per il suo talento musicale, Memo Remigi aveva avuto ancora più popolarità grazie alla sua presenza tv a Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone, da cui è stato cacciato per via di un comportamento inaccettabile nei confronti di una collega.

Dopo lo scandalo che lo tenne al centro dell’attenzione mediatica, è passato ormai un anno dal suo allontanamento dalla tv e del suo nome si sente parlare ormai pochissimo. Ma che fine ha fatto Memo? Classe 1938, Memo Remigi viene ricordato ancora oggi come grande paroliere e cantautore, nonostante sia più di un anno che il suo volto è completamente sparito.

Una carriera da non dimenticare come conduttore radiofonico e non solo, anche televisivo, oltre al successo ottenuto musicalmente parlando negli anni ’60. Pian piano si fa conoscere anche in qualità di compositore tanto che, nel 1965 compone la musica del brano Io ti darò di Più, presentandola a Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Ornella Vanoni e Orietta Berti.

Dopo tutto il successo ottenuto, l’artista si è reso protagonista di un episodio spiacevole. In parole povere Memo sarebbe stato cacciato dalle reti tv per aver toccato il lato B di Jessica Morlacchi.

Memo Remigi viene cacciato dalla tv

Dopo questo episodio, si sono letteralmente perse le tracce di Memo Remigi, ma oggi cosa fa? Prima di tutto, Remigi ha chiesto pubblicamente scusa alla Morlacchi dichiarando di essere cosciente che il gesto, anche se ‘scherzoso’, è stato sbagliato. “Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui. Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai. Ora sto un po’ meglio”. Memo ha poi anche dichiarato di non aspettarsi comunque un trattamento del genere, dopo 50 anni di carriera.

Dopo aver pagato ‘pegno’, Memo è tornato in tv a febbraio, come ospite di Pierluigi Diaco a BellaMà. “Mi sembra di essere al mio debutto televisivo malgrado abbia 60 anni di carriera […] Sono emozionatissimo” aveva dichiarato Remigi. Invitato da Diaco a parlare sul doveroso rispetto nei confronti delle donne, però, per lui non ci sono state altre occasioni per tornare in tv. Cosa fa adesso?

Cosa fa adesso il cantante Memo Remigi

Adesso infatti ha deciso di dedicarsi totalmente alla musica, facendosi pubblicità sui social. “Domani sera appuntamento a quelli della mia generazione che non hanno dimenticato le straordinarie canzoni del mio mentore Giovanni D’Anzi” scrive in didascalia Memo, sul suo account Instagram, pubblicando una foto di sé alla tastiera.

“Vi aspetto se volete cantare con me in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure”. Insomma, addio alla tv, ma non di certo alla musica!