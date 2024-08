Milly Carlucci, spunta il ‘tradimento’ che stravolge una vita: ‘Niente dura per sempre’ | Dopo anni la fiamma si è spenta

Un altro tradimento, l’ennesimo, anche se la stessa Milly Carlucci non si espone: le dichiarazioni improvvise hanno spiazzato tutti

Nel 2005, Milly Carlucci intraprese una nuova avventura con Ballando con le Stelle. Sono passati quasi 20 anni da allora e oggi è chiaro che Milly non è solo la conduttrice di un format di successo, ma è l’anima stessa del programma.

Se la carriera di Milly è sempre sotto l’occhio dei media, anche la sua vita privata ha suscitato notevole interesse. Dal 1985, Milly è sposata con l’ingegnere Angelo Donati. Il loro matrimonio, solido e duraturo, ha resistito alle pressioni del mondo dello spettacolo. Nonostante i rumors di crisi che si sono susseguiti nel tempo, la coppia ha sempre mostrato una forte unità, superando insieme ogni difficoltà.

Abituata a gestire i vari pettegolezzi che la riguardano, Milly spesso li smentisce o li evita con riserbo. Recentemente, è emerso un nuovo rumor che solleva interrogativi su un presunto tradimento. Anche se la questione può essere interpretata in modi diversi, è certo che Milly dovrà presto salutare una figura che l’ha accompagnata per molti anni.

Milly Carlucci, il tradimento dopo 10 anni insieme

Per Milly Carlucci, figura indiscussa di Ballando con le Stelle, il successo del programma è sempre stato il risultato di una squadra unita, composta da professionisti fidati e talentuosi. Uno di questi è stato Stefano Oradei, che per 10 anni ha calcato il palcoscenico del celebre show di Rai 1 come uno dei ballerini di punta. Eppure, quello che poteva sembrare un rapporto professionale solido, è stato recentemente scosso da una notizia che ha fatto tremare gli equilibri della trasmissione.

Stefano Oradei, che ha lasciato il programma da diverso tempo, durante un’intervista ha lasciato intendere che potrebbe essere interessato a seguire le orme di Raimondo Todaro, un altro volto storico di Ballando, approdando come insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. “Sul piano artistico senz’altro sarebbe un progetto interessante”, ha dichiarato Oradei, lasciando aperta la possibilità di unirsi al talent della concorrenza. Una prospettiva che, se realizzata, potrebbe essere vissuta come un vero e proprio tradimento per Milly Carlucci, considerando la lunga collaborazione e il rapporto di fiducia che li ha sempre legati.

Oradei ha anche cercato di attenuare la tensione, affermando che “le porte con Ballando sono sempre aperte” e che si è sentito con Milly per mantenere questa disponibilità, ma solo se ci fossero “le basi solide”. Tuttavia, la sua apertura verso Amici ha inevitabilmente sollevato domande sulla lealtà e sulla solidità del suo impegno con Ballando con le Stelle. Per Milly, che ha sempre curato ogni dettaglio del suo programma, vedere un altro membro del suo team avvicinarsi al mondo di Maria De Filippi potrebbe rappresentare un duro colpo.

La rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Le voci di una presunta rivalità tra le due conduttrici sono esplose quando Raimondo Todaro, uno dei ballerini di punta di Ballando con le Stelle, decise di abbandonare lo show di Milly Carlucci per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Questo trasferimento, considerato da molti un vero e proprio tradimento, sembra confermare che tra Milly e Maria non scorresse buon sangue. Anni prima, si era persino parlato di diffide e scontri legali tra le due star della TV a causa della similitudine tra Amici celebrities e il format Ballando con le Stelle. Delle voci, queste, smentite dalla stessa Carlucci.