Mio marito non vuole più farlo | Myrta Merlino a valanga su Marco Tardelli: il motivo è impensabile

Durante una lunga intervista, Myrta Merlino svela diversi dettagli sul compagno Marco Tardelli: la rivelazione della giornalista.

È stato un anno duro quello di Myrta Merlino; fatto di sfide e di cambiamenti, ma anche di crescita e determinazione personale. Il passaggio da La7 a Mediaset, è stato impegnativo per diversi punti di vista. Come affermato da lei stessa durante un’intervista a Chi, si è trovata in un ambiente molto diverso dal suo “con molti ostacoli da superare”, ma che ha superato con la giusta determinazione.

Un’esperienza, questa, che non è servita solo a lei, ma a moltissime persone che ogni giorno si trovano a dover affrontare situazioni simili. “Mi sono guidata con il cuore e ho visto quanto le persone avessero bisogno di una voce coraggiosa per affrontare le proprie sfide,” ha aggiunto con orgoglio.

Ad oggi Myrta si considera soddisfatta di tutti i suoi sforzi; gli stessi che ha superato anche grazie al sostegno di Marco Tardelli, l’uomo con cui ha deciso di condividere la sua vita.

Il rapporto tra Myrta Merlino e Marco Tardelli

Oltre a ciò che ha segnato la sua carriera nel 2024, l’intervista si è concentrata anche sulla vita privata della Merlino, e in particolare sul suo compagno, l’ex calciatore Marco Tardelli. Descrivendolo con ammirazione, Merlino parla dell’uomo come una persona che ha trovato la serenità e la stabilità nella sua vita.

“Marco è un uomo risolto, che ha avuto molto nella vita e per questo è in pace con se stesso,” afferma la conduttrice. Questo stato di tranquillità gli consente di essere una presenza rassicurante per Merlino, che apprezza profondamente la sua solidità. “Nel mio lavoro, che può essere stressante e nevrotico, avere qualcuno che mi trasmette sicurezza è fondamentale. Marco è la mia roccia,” dice con affetto. Proseguendo con l’intervista, emergono dettagli ancora più intimi.

“ Non vuole più farlo”: la dichiarazione di Myrta Merlino sul compagno Marco Tardelli

Non c’è solo affetto nelle parole di Myrta che parla del suo rapporto sentimentale, ma anche dettagli che descrivono una vera e propria stima nei suoi confronti. Tra tutte le cose, Tardelli è descritto come una persona che, nonostante il suo fascino, è molto modesta riguardo al suo aspetto fisico.

“Se gli chiedi di guardare le sue foto da giovane, ti dirà che non vuole vederle perché pensa di essere stato più bello allora” racconta Merlino con un sorriso. Tuttavia, per lei, Tardelli è affascinante nella sua maturità. “Lo trovo un uomo bellissimo nella sua età attuale – afferma –. La sua maturità e la sicurezza che trasmette sono qualità che apprezzo molto.”

In tutto ciò, Myrta conclude con una rivelazione, tanto dolce quanto spontanea. “Marco oggi è diverso dal Marco dei 30 anni – spiega – ma è proprio questa evoluzione che mi affascina e mi fa sentire fortunata di averlo accanto.” Se non è amore questo…