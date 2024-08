‘Non sarai dimenticato’: Terence Hill, una leggenda del cinema è passata a miglior vita | Il triste addio dell’attore

Una manifestazione di affetto e stima da attore ad attore: il commiato di Terence Hill su Instagram, la morte del collega lo spiazza.

Difficile trovare un attore e regista che sia altrettanto simbolico di uno stile e di un’epoca come lo è il nostro Terence Hill, che ha compiuto 85 anni.

Attore di grandissimo successo, in Italia è famoso sia per fiction che film che hanno fatto la storia del cinema western. Tra le sue interpretazioni più famose e durature c’è senza dubbio quella di Don Matteo, la serie che ormai da diverso tempo viene girata a Spoleto.

Solo di recente, infatti, l’attore protagonista è stato sostituito da un altro “prete” detective, ovvero Raoul Bova, che sta raccogliendo molti consensi: indubbio è che questi ha dovuto fare del proprio meglio per sostituire quello che ormai era divenuto un mito, ovvero il Don Matteo di Terence Hill.

Inoltre un’altra grande notizia si staglia sul panorama cinematografico: nei panni di regista Terence Hill avrebbe annunciato un nuovo “Trinità”, a 54 anni dall’uscita del famoso spaghetti Western “Lo chiamavano Trinità”. Nonostante i tanti progetti, uno dei post di Terence Hill su Instagram si è concentrato sulla perdita di un altro noto attore che il panorama cinematografico sta piangendo.

Terence Hill: l’addio al collega commuove il web

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di un noto artista: parliamo di Rainer Brandt, scomparso lo scorso primo agosto all’età di 88 anni.

Conosciuto soprattutto per il suo lavoro di doppiatore, Brandt aveva prestato la propria voce a Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni e Elvis Presley, e non solo: era stato impegnato nell’adattamento in tedesco dei film con Bud Spencer e Terence Hill.

Le parole di Terence Hill su Rainer Brandt

L’attore ha pubblicato una foto in cui è assieme al noto doppiatore tedesco, scrivendo per lui una commovente caption: “Caro Rainer. Abbiamo sempre avuto molto successo con i nostri film, soprattutto in Germania, perché le tue belle parole ci hanno reso ancora più divertenti. Ora non ci sei più, ma non sarai dimenticato”, ha scritto, “Grazie Rainer Brandt”.

Inoltre, Terence Hill si era espresso sul collega anche al giornale Bild, affermando: “Rainer […] ha giocato un ruolo enorme nel rendere i nostri film di successo ancora più successo qui. Sono molto grato e triste che Rainer se ne sia andato. Il suo umorismo era brillante e ha unito molte persone”.