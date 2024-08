Raoul Bova, la disperazione in pronto soccorso: operato d’urgenza immediatamente | I medici non si pronunciano

L’operazione di Raoul Bova e l’operazione d’urgenza. Momento di paura per l’attore. I dettagli dell’accaduto

Nella lista degli attori italiani che con il suo innato talento e la sua professionalità è riuscito a conquistare tutti, vi è lui, Raoul Bova. E’ oggi considerato uno degli uomini più affascinanti d’Italia e, negli anni è riuscito a farsi strada nel mondo cinematografico ottenendo un grande successo.

I suoi esordi risalgono al 1991 quando prende parte al film “Scommettiamo che” . Dopo solo un anno, debutta al cinema nel film “Mutande Pazze”. Non trascorre molto tempo e ottiene il ruolo di protagonista nel film Piccolo “Grande Amore”.

Successivamente con il poliziesco Palermo Milano solo andata accresce e aumenta la sua popolarità, anche a livello internazionale. La sua carriera è proseguita brillantemente nel tempo e l’ha visto protagonista in altri numerosi film tra cui Avenging Angelo, Alien vs Predator, Scusa ma ti chiamo amore e il sequel Scusa ma ti voglio sposare.

Circa i suoi progetti più recenti invece, l’abbiamo visto su Rai 1 nei panni di Don Massimo, in sostituzione di Don Matteo interpretato da Terence Hill. Un ruolo difficile da interpretare poichè la fiction ruotava sull’attore in questione.

Raoul Bova tra successo e gossip

Raoul Bova indubbiamente è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati nel nostro Paese. Il bellissimo attore oltre ad essere apprezzato per l’eccellente interpretazione dei ruoli che gli vengono affidati, finisce spesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale.

In particolare, dopo la separazione nel 2013 dalla moglie Chiara Giordano e l’ufficializzazione della sua storia con Rocio Murales, riportata sulle prime pagine dei giornali, a finire al centro dell’attenzione mediata è stato il suo malore improvviso.

Il malore e l’operazione di Raoul Bova

Qualche anno fa, Raoul Bova è stato ricoverato d’urgenza in Spagna a causa di un malore. L’attore si sottopose ad una appendicectomia d’urgenza in un ospedale spagnolo. Secondo quanto riportato dal Corriere.it il motivo scatenante sarebbe sarebbe stata una peritonite acuta. Tuttavia, per il quotidiano, l’intervento ha avuto delle conseguenze negative per via della della malasanità spagnola.

In quel periodo infatti, si era diffusa la notizia che le condizioni di Raoul fossero davvero critiche, tanto da richiederne un secondo intervento in Italia; notizia per fortuna smentita dall’addetto stampa Marcello Rascelli: “Raoul sta benissimo ed è a casa che se la ride”. In quell’anno, nonostante tale dichiarazione, l’attore rimandò le riprese del film natalizio ‘Indovina chi viene a cena’. Ancora oggi non sono noti i dettagli della vicenda poichè nè Raoul nè la sua famiglia ha rilasciato dichiarazioni in merito.