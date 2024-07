Re Carlo, il test del DNA ha rivelato tutto: dopo decenni si scopre il vero padre di Harry

Dopo anni di mistero, emerge la verità sul legame tra Harry e Re Carlo grazie a un test del DNA: i risultati non lasciano dubbi.

Tra le numerose vicende che hanno coinvolto la famiglia reale britannica, il rapporto emblematico tra Re Carlo III e il figlio Harry ha sempre attirato l’attenzione. Dopo la tragica morte di Diana, il legame tra padre e figlio si è incrinato, culminando nel trasferimento di Harry in America e nella rinuncia ai doveri reali. Un cambiamento che Carlo non ha mai completamente accettato.

Per molti, il tempo cura le ferite, ma questo non sembra valere per la famiglia reale. Elisabetta II, mediatrice instancabile tra padre e figlio, ha sempre cercato di mantenere l’unità familiare, tentando di stabilire un rapporto anche con i figli di Harry e Meghan. Tuttavia, dalla sua scomparsa, gli equilibri già precari sono ulteriormente crollati, accentuando la distanza tra Harry e Carlo.

In questo contesto turbolento, fatto di segreti e conflitti, Harry ha pubblicato ‘Spare’, un libro autobiografico dove ha espresso i suoi sentimenti dopo la morte della madre, ha parlato della relazione del padre con Camilla e ha spiegato le ragioni del suo allontanamento dalla famiglia reale. D’altra parte, Carlo sembra rassegnato, forse stanco delle continue tensioni e ripicche.

Tra i tanti segreti di Buckingham Palace, uno in particolare ha sempre suscitato dubbi: Harry è veramente figlio di Carlo? Questo sospetto ha spinto Carlo a richiedere un test del DNA.

I dubbi all’interno di Buckingham Palace: Re Carlo chiede il test del DNA

I capelli rossi di Harry hanno alimentato dubbi e speculazioni, soprattutto durante il periodo in cui il matrimonio tra Carlo e Diana cominciò a vacillare. Le voci che Harry potesse essere il frutto di una relazione tra Diana e lo scudiero di corte James Hewitt si diffusero rapidamente, creando una nube di incertezze. Determinato a scoprire la verità, Carlo decise di procedere con il test del DNA, effettuandolo in segreto per evitare ulteriori scandali. Non uno, ma due test furono necessari per confermare con assoluta certezza i risultati.

I risultati del test del DNA

Dopo diverso tempo dubbi da parte di tutti, fu il momento di scoprire la verità. Quando i risultati arrivarono, il verdetto fu chiaro: Harry è biologicamente figlio di Carlo. Le teorie cospirative furono finalmente smentite e, almeno per quel capitolo, il tumulto mediatico si placò. Harry, con i suoi capelli rossi, rimane un Windsor, figlio di Carlo e Diana.