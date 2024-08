Ricordate Pia, al figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico? Oggi si è tramutata in una dea | Bellezza sconvolgente

Pia, figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli: con due genitori così non poteva che diventare una bambina meravigliosa.

Tutti ricordano la relazione che fece sognare il pubblico italiano: la show girl e il calciatore, una storia che sembrava, come quella, d’altronde, di Totti e Ilary Blasi, dover durare per sempre e invece era stata nel loro caso solamente una frequentazione.

Dopo la notizia ricevuta da Raffaella Fico in merito alla bambina che aveva in grembo, il calciatore Mario Balotelli aveva tentennato per diverso tempo prima di riconoscerla come sua figlia: sembrava che, infatti, temesse che non si trattasse della sua bambina frutto del rapporto con Raffaella.

Fortunatamente un test del DNA ha accertato la paternità di Mario Balotelli, che ha riconosciuto, a quel punto, la piccola all’età di 2 anni. Fino a quel momento le chiacchiere sulla paternità della bambina avevano praticamente saturato il panorama mediatico: mentre alcuni notavano già sin dalla tenera età quanto Pia somigliasse a Mario Balotelli, altre persone affermavano che il colore della pelle non fosse abbastanza simile a quello del presunto padre.

Sono passati ormai diversi anni dalla nascita di Pia, e oggi sta iniziando a diventare una ragazza davvero bellissima: tanti notano i suoi lineamenti molto simili a quelli del padre e i complimenti sul web fioccano.

Pia Fico Balotelli: ha preso il meglio dal padre Mario e dalla madre Raffaella

Una delle prime foto di una Pia un po’ cresciuta è stata pubblicata dalla madre in occasione del suo decimo compleanno: gli scatti che ritraggono madre e figlia sono meravigliosi e Raffaella ha scritto una caption che ha commosso molti follower.

“Auguri cuore mio che tu possa brillare sempre piu.A te, che hai reso la mia vita bella da morire…Che la vita ti sorrida sempre così come sorridi tu a lei ogni giorno,ringrazio Dio per avermi dato una figlia incredibile. Sono così orgogliosa di te. Ti amo vita mia. Buon compleanno +10″, ha scritto Raffaella Fico nella caption. Quest’anno, Pia compirà 12 anni, e sembra avere aperto da poco il proprio profilo instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Una famiglia di famosi, la figlia che è la loro luce: la storia di Pia Fico Balotelli

In seguito all’apertura da parte di Pia Fico Balotelli del proprio profilo Instagram, sono stati tanti i follower che hanno provato a rivolgersi a lei per avere, ad esempio, un video del papà.

Senza dubbio la loro somiglianza è un elemento che la renderà sempre più riconoscibile in quanto “figlia di…”, ma è sicuro che Pia riuscirà, invece, a farsi valere per la propria identità e personalità al di là dei genitori.