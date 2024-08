Rita Dalla Chiesa, ha dovuto ammetterlo davanti a tutti: “È stato il mio amore per 20 anni” | Lo vedete sempre su rete 4

Ad oggi Rita non riesce più a guardarlo: dopo diversi anni, la donna ha confessato al pubblico il suo amore durato per ben 20 anni.

Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nonostante il suo recente allontanamento dal piccolo schermo, il suo nome rimane impresso nei cuori di tanti telespettatori che hanno seguito con affetto la sua carriera. Nata a Napoli nel 1948, Rita ha iniziato la sua carriera come modella e attrice, ma è stata la conduzione di ‘Forum’ a renderla una figura iconica della TV italiana.

Il programma, che Rita ha guidato con passione e calore umano per oltre vent’anni, è diventato un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Con la sua empatia e professionalità, Dalla Chiesa ha saputo trasformare il programma in qualcosa di più di un semplice show, diventando una vera e propria pietra miliare della televisione italiana.

Rita e Fabrizio Frizzi: un amore speciale

Tra i ricordi più cari di Rita c’è sicuramente la sua relazione con Fabrizio Frizzi, un amore che ha segnato profondamente la sua vita. I due si conobbero negli anni ’80, quando entrambi erano due delle figure più brillanti del panorama televisivo. La loro connessione fu immediata e profonda e li portò a intraprendere una relazione che li unì sia nel cuore che nella vita professionale. Questa storia d’amore culminò nel matrimonio, un sogno che sembrava destinato a durare per sempre.

Tuttavia, la loro relazione non è durata fino alla fine. Rita e Fabrizio si separarono prima della prematura scomparsa di Fabrizio a soli 60 anni. Nonostante il loro amore fosse finito, il legame tra di loro rimase speciale e Rita ha sempre parlato di Fabrizio con grande affetto e gratitudine.

Dopo la separazione, Fabrizio trovò una nuova felicità con Carlotta Mantovan, con cui ebbe una figlia, Stella. Tuttavia, il ricordo di Rita e il loro passato insieme rimasero una parte importante della sua vita, e il loro affetto reciproco non venne mai meno. Nonostante tutto, in passato ci fu un altro amore a riempire il cuore di Rita. Una passione, questa, durata ben 20 anni.

Il grande amore di Rita Dalla Chiesa

In un’intervista recente a ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin, Rita ha svelato un altro grande amore della sua vita: ‘Forum’. Questo programma di Rete 4, che laa donna ha guidato con passione e dedizione per oltre vent’anni, è stato per lei più di un semplice lavoro. È diventato una parte fondamentale della sua esistenza e della sua identità professionale.

Rita ha confessato che, nonostante il distacco dalla trasmissione, non riesce a guardare ‘Forum’ quando viene trasmesso. “Uno ha tanti grandi amori nella vita. Nel mio caso, nel lavoro, il mio è stato Forum”, ha dichiarato con emozione.