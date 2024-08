‘Si conoscono da anni’: Maria De Filippi pizzicata insieme a lui | Sorrisi e relax con il più bello d’Italia

Una vacanza dalla compagnia insospettabile per la regina della tv Maria De Filippi: le foto insieme a lui.

Chiamata anche ‘Queen Mary’, Maria De Filippi è indubitabilmente una delle conduttrici più stimate della televisione contemporanea e i suoi programmi in onda da anni continuano a fare record di ascolti.

Una delle intuizioni più di successo della conduttrice è stata quella di dare spazio alle persone reali in televisione, alle loro storie e alle relazioni come in Uomini e Donne oppure alla loro ambizione e ai talenti come in Amici di Maria De Filippi.

La tragedia che ha colpito la donna, la morte del marito e altro stimato personaggio televisivo Maurizio Costanzo, ha lasciato il segno, ma grazie alla sua professionalità e forza d’animo Maria De Filippi è tornata in onda con tutte le sue competenze, lasciando i suoi telespettatori contenti.

Non solo: quest’anno come molti italiani si è goduta una stupenda vacanza. Era già stata fotografata in compagnia del suo fidato cagnolino, ma una esclusiva rivela una compagnia maschile nel corso di una cavalcata in mezzo alla natura.

Maria De Filippi a cavallo insieme a una vecchia conoscenza

Immergersi nella natura è uno dei metodi per riconnettersi con il mondo dopo l’anno lavorativo intenso passato: sono molti coloro che scelgono queste esperienze per centrarsi nuovamente nella propria esistenza, e la conduttrice ha scelto di farlo con un grande amico.

Parliamo di Filippo Bisciglia, vecchia conoscenza di Maria De Filippi e conduttore di uno show che più che mai in questi anni ha visto crescere il parterre di telespettatori e telespettatrici, ovvero Temptation Island.

Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: amicizia a cavallo

Nelle foto pubblicate dalla rivista Chi è possibile vedere chiaramente i due a cavallo che si stano godendo un meritato momento di riposo. Bisogna considerare che Bisciglia sarà anche impegnato per la nuova edizione di Temptation Island, che quest’anno ha raddoppiato: andrà infatti in onda una seconda edizione a partire dal 10 di settembre.

L’amicizia tra i due a questo punto non può essere messa in discussione, nessuno sceglierebbe di prendersi un momento di immersione nella natura con una persona che conosce appena. La passione di Maria De Filippi per gli animali, i cani e i cavalli, non è certo un mistero, anzi, accade spesso di vederla nel finale di C’è Posta per Te con uno dei suoi animali domestici.