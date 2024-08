Sinner, dai problemi sportivi ai guai personali | ‘Se ne sono accorti tutti’: cosa è successo con la fidanzata

Un semplice gesto è stato in grado di svelare un retroscena sul rapporto tra Sinner e la sua fidanzata: aria di tensione nella coppia?

Nubi all’orizzonte per una delle coppie più seguite del mondo del tennis: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sembrano attraversare un momento di tensione. Questo non è di certo un periodo semplice per il tennista che, a causa di una tonsillite, ha dovuto rinunciare al suo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un colpo grosso, questo, che Sinner ha incassato con diplomazia e consapevolezza.

Si è trattato sicuramente di un grande dolore per l’attuale n.1 al mondo, successivamente sconfitto ai quarti di finale dal russo Andrey Rublev. Dopo una certa tensione palpabile nell’aria, l’atleta trentino è successivamente sbottato in conferenza stampa spiegando quanto non sia ancora nel pieno delle forme per gareggiare in maniera eccelsa.

Tensioni fuori campo

Tra le varie turbolenze sportive e una stampa sempre più insistente, a tenere compagnia all’atleta c’è lei, Anna Kalinskaya, la donna con cui ha palesato da poco la sua relazione ufficiale. Dopo la sconfitta a Wimbledon, i due hanno scelto di partire verso le bellissime spiagge di Porto Cervo, in Sardegna, documentando il loro amore ed affiatamento sui social.

Nonostante la sua riservatezza, Sinner si è lasciato andare alle interazioni, mettendo like, e palesandosi con la ragazza sui social. Ed è proprio su Instagram che qualcosa ha fatto trasparire un’ipotetica crisi.

Gli indizi non sono passati inosservati agli occhi attenti dei fan: Anna, solitamente riservata ma sempre affettuosa sui social, ha improvvisamente smesso di seguire Sinner su Instagram. Un gesto apparentemente semplice, ma che in un mondo dove ogni dettaglio conta, ha scatenato un’ondata di speculazioni.

Gli appassionati hanno subito ipotizzato una rottura, alimentata dal silenzio social di entrambi. Ma, come in una partita tesa, c’è stato un colpo di scena: poco dopo l’unfollow, Anna ha fatto marcia indietro, ripristinando il ‘segui’.

Le ipotesi del litigio

Questo repentino dietrofront ha riacceso le speranze dei fan, ma ha anche lasciato molti interrogativi: si tratta solo di una crisi passeggera o c’è qualcosa di più profondo che bolle in pentola?

Mentre alcuni sostengono che stiano semplicemente cercando di risolvere le loro divergenze lontano dai riflettori, altri si chiedono se questo sia solo l’inizio di un addio annunciato. In difesa, c’è anche qualcuno che ha pensato ad un semplice malfunzionamento della piattaforma.

Le voci che circolano riguardo alla relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non si limitano solo a ipotizzare una possibile crisi. Alcuni critici e appassionati del tennis hanno iniziato a speculare sul fatto che la presenza di Anna nella vita di Jannik possa rappresentare una distrazione per il giovane tennista, che è attualmente in piena ascesa nella sua carriera. Una teoria, questa, che suona come una tradizione per tutte le fidanzate degli sportivi, costrette a sentirsi dire speculate spesso in tal senso.