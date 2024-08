Stefano De Martino su Belen, la confessione è scabrosa: a letto voleva finire solo così

L’ex ballerino di Amici rivela dettagli intimi sulla sua storia con Belen Rodriguez: ecco cosa ha detto De Martino sulla showgirl argentina.

Quando Stefano De Martino era all’interno della scuola di Amici, pronto a coltivare la sua passione per la danza, iniziò anche una relazione con Emma Marrone, allora allieva di canto. Il loro avvicinamento aveva fatto sognare i fan del programma e nessuno si sarebbe mai aspettato che, di lì a breve, il ballerino perdesse la testa per un’altra donna.

Ebbene sì, non appena Belen Rodriguez ha messo piede negli studi di Amici, Stefano è stato folgorato dalla sua bellezza e i due hanno iniziato a frequentarsi. Contro ogni previsione dei più scettici, la showgirl argentina e il bel napoletano, nel 2013, si sono sposati e hanno avuto un figlio, Santiago.

Con il tempo, però, qualcosa si è rotto e, nonostante i mille tentativi, nessuno dei due è riuscito a risanarlo. Così, nel 2023, la coppia si separa ufficialmente, prendendo strade diverse. Oggi, di loro resta comunque un bel ricordo e c’è Santiago che li terrà uniti per sempre. Dopo tutto questo tempo, ancora si parla di questa coppia, soprattutto per via di alcune indiscrezioni e di alcune rivelazioni scottanti che vengono fuori, di tanto in tanto. L’ultima, per esempio, arriva direttamente da De Martino, che ha confessato qualcosa di molto intimo sulla sua ex moglie. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Due professionisti allo sbaraglio

Anche se il loro amore è finito, Stefano e Belen continuano a marciare dritto, puntando tutto sulle loro carriere. In realtà, la Rodriguez pare abbia messo in pausa, almeno per il momento, il suo lavoro. Quest’anno, infatti, non l’abbiamo ritrovata al timone de Le Iene e si vocifera che non sarà presente neanche al tavolo dei conduttori di Tu si que vales. Nonostante questo, continua la sua vita e si dedica all’imprenditoria, lanciando un marchio di make up, pensato per le donne, Rebeya.

Stefano De Martino, invece, ha avuto l’onore di essere scelto tra tanti, per diventare l’erede di Amadeus, nel tanto acclamato Affari tuoi. Questo programma, in onda su Rai 1, ha ottenuto un successo pazzesco grazie al re del Festival di Sanremo. Ora che Amadeus passa sul Nove, però, la Rai aveva bisogno di qualcuno che fosse alla sua altezza e ha pensato di affidare il compito all’ex ballerino di Amici. Tra un impegno e l’altro, però, Stefano ha trovato il tempo per confessare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato., riguardo le sue notti con Belen.

Cosa succede in camera da letto

Quando le telecamere si spengono, anche le coppie più vip diventano coppie comuni. Stefano, infatti, ha parlato di ciò che accadeva in camera da letto, quando era ancora al fianco di Belen. Il conduttore ha confessato che ama le serie tv e che gli piace guardarle nel letto, dopo un’intensa giornata di lavoro. Peccato, però, che la Rodriguez aveva gusti differenti dai suoi.

Ma, De Martino ha rivelato che ogni sera andava a finire sempre allo stesso modo: lui si addormentava e Belen aveva il pieno controllo del telecomando. Anche su questo, insomma, Stefano e la Rodriguez erano diversi, perché uno si abbandonava subito a un sonno profondo, mentre l’altra resisteva e si concedeva un po’ di relax alla tv.