“Sull’orlo del baratro”: Antonello Venditti, la sua vita appesa a un filo | L’annuncio improvviso fa piangere l’Italia

Uno dei cantautori più amati d’Italia si lascia andare a rivelazioni che sconvolgono i suoi fan: ecco cosa ha confessato Antonello Venditti.

Classe 1949, Antonello Venditti nasce a Roma e di Roma diventa il simbolo del cantautorato. I suoi brani sono musica per le orecchie e accomunano diverse generazioni che, nonostante le mode cambino, non riescono a rinunciare alla vera musica italiana, quella d’autore, quella scritta con sentimento, come se il testo fosse una poesia.

Oggi, l’artista è in tour per i 40 anni del suo album Cuore e del suo capolavoro, che ha fatto emozionare e cantare centinaia di giovani, Notte prima degli esami. Questo giro per l’Italia toccherà il cuore di tantissimi italiani, che verranno coinvolti in un’esperienza musicale unica.

Ovviamente, Venditti canterà tutti i suoi successi più grandi e intratterrà il pubblico come solo lui sa fare. Siamo sempre abituati, infatti, a vedere l’uomo pieno di energie, pronto a emozionarsi e a fare emozionare, ma forse qualcuno non sa che Antonello ha dovuto affrontare un periodo molto buio, dal quale non pensava ne sarebbe uscito. Scopriamo insieme con cosa ha dovuto fare i conti il cantautore e quali sono le sue condizioni attuali.

Ci vorrebbe un amico: la dedica di Venditti

Sappiamo che i cantautori mettono le loro vite nei testi che scrivono e Antonello Venditti è uno di questi. In passato, l’artista si è ritrovato a dover stravolgere la sua vita, affrontando i suoi demoni interiori e dandosi da fare. Tutto è partito dalla separazione con Simona Izzo e dall’allontanamento del figlio. Per Antonello, stare a Roma non aveva più senso, tanto che Lucio Dalla lo esortò a lasciare la capitale e rifugiarsi al castello di Carimate, in Brianza.

Qui, Venditti visse per due anni, incontrando cantautori come Fabrizio De André, Pino Daniele, i Pooh, che si recavano lì per incidere i loro dischi. Purtroppo, però, il venerdì ripartivano tutti e Venditti si ritrovava di nuovo a fare i conti con la solitudine e la malinconia. Egli stesso avrebbe confessato: “Restavo solo. Sull’orlo del baratro“. Fortunatamente, però, Lucio Dalla gli è stato accanto, aiutandolo a superare le sue fragilità e, per Antonello, è lui l’amico di Ci vorrebbe un amico.

Un momento di debolezza

Preso dallo sconforto più assoluto e sentendosi abbandonato quasi da tutti, Antonello Venditti è arrivato a pensare, persino, di farla finita. Non si sentiva più in grado di essere felice, di salire su un palco e di vivere della sua passione. Era spento e senza motivazione ma, fortunatamente, è riuscito a reagire, decidendo di tornare a Roma, dove l’angoscia lo accoglie, ma la voglia di tornare a fare concerti lo sveglia dall’incubo che stava vivendo.

Nonostante non abbia avuto un rapporto diretto con suo figlio, Antonello sa di essere riuscito comunque a fare il padre, telepaticamente. Il ragazzo sarà sempre il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, ma sarà più un Venditti che un Izzo e questo il cantautore romano lo sa bene.