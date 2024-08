Tragedia Mara Venier, addio all’amore della sua vita: cuore devastato completamente

A distanza di tempo, Mara Venier racconta la verità sulla fine del suo matrimonio: “non sai quante gliene ho date”. La rivelazione inedita.

Come negare che Mara Venier, conduttrice di successo e stimata in tutta Italia, rimane un pilastro fondamentale per la TV di Stato. Di lei si ama tutto, dal suo modo di fare alla sua personalità insostituibile in Domenica In. Quest’anno è stato un po’ burrascoso per la Venier, a partire dall’operazione in bocca all’intervento all’occhio.

Ad oggi, più carica che mai, Mara si mostra nuovamente in forma sui social, seppur ancora in fase di ripresa. Lei, alla fine, è una donna forte che ha sempre dimostrato il suo carattere nonostante le avversità. Tuttavia, a caratterizzarla è anche la sua schiettezza, quella che ha avuto nello studio di Silvia Toffanin quando ha parlato del suo passato e, con esso, la verità sulla fine del matrimonio con il celebre Jerry Calà. Da qui sono emersi dettagli che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Il motivo della separazione tra Mara e Jerry Calà

Durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Mara Venier ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il motivo della rottura del matrimonio tra Jerry Calà e Mara Venier è proprio una serie di tradimenti da parte di lui. La loro storia d’amore, che iniziò con una passione travolgente, culminò nel matrimonio del 1984. Tuttavia, quella che sembrava una favola finì dopo solo tre anni, quando Mara scoprì che l’uomo che amava non era fedele. Nel corso del racconto però, emergono dettagli sconvolgenti che hanno avuto luogo il giorno in cui i due dissero il fatidico sì.

“Gliene ho date sia a lui che a lei”

Nel corso dell’intervista, Mara ha condiviso un aneddoto tragicomico del loro matrimonio che ha fatto sorridere e al tempo stesso riflettere. Ricordò il momento in cui, sospettando qualcosa, decise di seguire Jerry. Con un misto di emozione e ironia, ha raccontato: “Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”. Silvia Toffanin, come il pubblico, rimase sbalordita dalla schiettezza e dalla forza con cui Mara rivela questa parte dolorosa della sua vita. Non era la prima volta che Mara scopriva un tradimento di quello che diventò suo marito, ma la scena che descrisse era così vivida e reale che era impossibile non sentirsi coinvolti. Jerry, dal canto suo, ha negato il tutto affermando che con la donna stava solo parlando, descrivendo la reazione di Mara come eccessiva e sproporzionata.

Mara Venier non si è limitata a raccontare solo il tradimento. Ha colto l’occasione per parlare della fine del suo matrimonio con Jerry Calà, svelando una verità che molti sospettavano ma che non era mai stata confermata. La conduttrice ha spiegato come, nonostante le difficoltà e le sofferenze, sia riuscita a mantenere il suo spirito indomabile e il suo senso dell’umorismo e, come tutti sappiamo, l’amicizia indissolubile con Jerry.