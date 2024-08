Zucchero, operazione d’urgenza in America: arrivato in ospedale in codice rosso | La vita appesa a un filo

Zucchero è stato protagonista di un malore improvviso in America, seguito da ricovero d’urgenza: ecco cosa è successo.

Con oltre quarant’anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti e una popolarità senza eguali, Zucchero ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica. Tuttavia, la sua vita non è priva di ostacoli e sfide, tra cui gravi problemi di salute. All’anagrafe, il leggendario cantautore è registrato come Adelmo Fornaciari, nato a Reggio Emilia, una città emiliana nota per la sua vibrante cultura. Per i milioni di fan sparsi in tutto il mondo, è semplicemente Zucchero, un nome che è sinonimo di musica e passione.

La sua carriera ha avuto inizio nelle piccole band locali e nei concorsi musicali. La svolta arriva negli anni Ottanta, quando inizia a farsi notare con la partecipazione al Festival di Castrocaro e poi a Sanremo Giovani. Il suo primo album solista, ‘Un po’ di Zucchero’, pubblicato nel 1983, segna l’inizio del suo cammino verso il successo.

Con l’album ‘Blue’s’ del 1987, che include brani iconici come ‘Senza una donna’ e ‘Diamante’, Zucchero ottiene la consacrazione definitiva. Questo successo lo porta a collaborare con artisti di fama mondiale e cementa la sua posizione nel panorama musicale internazionale. ‘Oro, incenso e birra’ del 1989 diventa uno degli album più venduti nella storia della musica italiana e consolida Zucchero come una vera star globale.

Zucchero, vita personale e impegno sociale

Nonostante la sua enorme fama, Zucchero ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata. Ha avuto due figli, Alice e Irene, dal suo primo matrimonio con Angela Figliè. Ora vive con la sua seconda moglie, Francesca Mozer, in una tranquilla tenuta in Lunigiana. Questa regione, divisa tra Liguria e Toscana, offre al cantautore la serenità e l’ispirazione necessarie per creare nuova musica.

Ma Zucchero è anche noto per il suo impegno sociale, partecipa a numerosi concerti di beneficenza e supporta diverse cause umanitarie. Tra fama, stima e riservatezza, a catturare l’attenzione dei media è stato un terribile problema di salute che l’ha visto protagonista.

Una salute messa alla prova

La ricerca di privacy del blusman ha incontrato un grave ostacolo non molto tempo fa, quando un evento drammatico ha messo alla prova la sua salute. Durante un viaggio in Texas, Zucchero ha avuto un improvviso malore. Da solo, raggiunge un ospedale dove viene ricoverato e operato d’urgenza. Per fortuna, l’intervento tempestivo dei medici americani ha permesso di salvare l’artista, evitando che la crisi di appendicite si trasformasse in tragedia.

Dopo l’operazione, Zucchero è tornato in Italia e ha ripreso a lavorare senza ulteriori complicazioni. Questo episodio, per fortuna a lieto fine, ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan, che hanno tirato un sospiro di sollievo sapendo che il loro idolo era fuori pericolo.