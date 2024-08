Auto usate, il meccanico rivela cosa controllare: “Fate sempre queste 2 cose prima di comprare”

Prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, sarebbe sempre il caso di controllare due aspetti rilevanti: il consiglio dei meccanici.

Quando siamo di fronte alla necessità di comprare un’auto, sia che si tratti della prima o di una sostituzione, l’idea che potrebbe balzare alla mente è quella di optare per un veicolo usato. Chiaramente, chi fa questo tipo di scelta ha come obiettivo quello di risparmiare denaro, ma i rischi a cui si va incontro sono sempre gli stessi.

Quelle migliaia di euro che si vanno a risparmiare nell’acquisto andranno utilizzate per l’eventuale riparazione? Per evitare spiacevoli inconvenienti, che spesso portano a problemi di vario genere, è bene fare un acquisto attento e ragionato.

In primo luogo, anche se può risultare difficile, è importante conoscere il motivo della vendita, capire se dietro a un prezzo stracciato si nasconde una truffa a regola d’arte e, non meno importante, assicurarsi che non vi siano problemi legali. Anche se non c’entra con il veicolo in sé, può capitare che qualcuno venda un bene pignorato. Quindi occhio anche in questo caso.

Come capire lo stato di un’auto usata

Tra le varie problematiche di chi acquista un’auto usata c’è la poca competenza meccanica, che può rendere difficile capire a colpo d’occhio se il veicolo è destinato a dare grandi problemi a breve termine. Chi vende un’auto usata, con buone probabilità, prepara tutto ad hoc per farla apparire brillante e priva di problematiche.

Tuttavia, questo potrebbe essere il risultato di interventi meccanici economici e grossolani, destinati a far riemergere il problema ai primi chilometri percorsi dal nuovo acquirente. Ed è qui che dovremmo seguire i consigli degli esperti, coloro che, in linea di massima, forniscono indicazioni essenziali da tenere a mente prima di firmare l’acquisto.

Cosa controllare prima di acquistare un’auto usata

Quando si acquista un’auto usata, la prima cosa da controllare è il chilometraggio. È fondamentale prestare attenzione ai chilometri percorsi: man mano che l’auto invecchia, è inevitabile che ne accumuli. Se il libretto dell’auto mostra un chilometraggio che sembra incoerente con le medie annuali, è un segnale che potrebbe destare sospetti di manomissione.

Ma non fermiamoci solo ai chilometri. Altri dettagli sono altrettanto importanti. Se non siamo esperti del settore, è difficile valutare se i chilometri siano stati manomessi. In questo caso, un meccanico qualificato può fare la differenza durante l’ispezione del veicolo.

Inoltre, non bisogna trascurare lo stato della carrozzeria. Ad esempio, l’uso di uno spessimetro (metro a spessore) può rivelare se l’auto ha subito riparazioni e, se sì, quanto siano state ben eseguite.

Non è sempre vero che un’auto con graffi non abbia valore, ma una carrozzeria riparata in modo approssimativo per nascondere danni può significare che l’auto è stata sopravvalutata. Per evitare sorprese e assicurarsi di fare un buon affare, è consigliabile avere con sé un esperto durante l’ispezione, ancora meglio se meccanico di professione.