Bancomat, non devi mai prelevare in questo giorno della settimana: la truffa è dietro l’angolo

Sembrerà strano, ma c’è un giorno della settimana in cui è davvero un rischio prelevare i contanti da un Bancomat: rischi pesanti truffe.

Con il diffondersi dei pagamenti elettronici, i contanti non vengono quasi più utilizzati e anche prelevare al Bancomat è diventata una pratica più rara che mai, un po’ come quella di recarsi allo sportello bancario.

Infatti anche le operazioni, eccetto quanto riguarda quelle straordinarie, vengono fatte principalmente da remoto grazie all’utilizzo dell’online banking attraverso il quale è possibile gestire il proprio patrimonio direttamente da casa propria.

In ogni caso, ancora i contanti vengono utilizzati per alcuni tipi di pagamenti, e sovente le generazioni più grandi preferiscono proprio utilizzare i soldi cartacei per un senso di maggiore controllo e anche per una abitudine radicata negli anni.

Molti sono soliti, inoltre, prelevare il venerdì, in vista di tutte le spese che potrebbero dover affrontare nel weekend specialmente se si ha come prospettiva quella di fare una gita, ad esempio. Invece non c’è niente di più sbagliato: è proprio questo, infatti, il giorno della settimana in cui si rischia di più.

Weekend senza contanti, meglio delle truffe: l’evoluzione dei criminali digitali

Con l’adozione delle tecnologie nell’ambito bancario ed economico, anche i criminali si sono molto evoluti, mettendo a punto truffe sempre più sofisticate che vanno dalle email di phishing alle chiamate dai finti operatori che impongono di fornire dati sensibili come il numero e il pin della propria carta di credito.

Non solo: è stato appurato che anche alcuni Bancomat sono soggetti manomissione, di conseguenza possono diventare degli strumenti di furto e raggiro e se questo accade di venerdì, allora è un bel problema.

Il venerdì, il giorno meno adatto in cui ritirare contanti al Bancomat

Il rischio di quando si ritira presso un qualunque Bancomat è quello dello skimmer: un sistema che permette la clonazione della carta di credito che consiste di fatto in una finta fessura che viene montata sopra lo sportello.

Nel caso in cui questo tipo di truffa avvenga di venerdì, il cliente che viene truffato non si può rivolgere all’assistenza presso la propria banca fino al lunedì mattina della settimana successiva: per questo motivo è sempre bene occuparsi del ritiro in giorni feriali, come ad esempio il lunedì o il martedì, quando, in caso di problemi o clonazione, è possibile ricevere tutta l’assistenza di cui si dovesse avere bisogno.