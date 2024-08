Banconota da 2000 lire con Galileo: se l’hai in casa ti compri la macchina nuova | Ecco quanto vale

Dopo l’arrivo dell’euro le vecchie lire sono andate fuori corso dopo un breve periodo di coabitazione. Una banconota però vale moltissimo

La rivoluzione monetaria avvenuta all’inizio degli anni duemila con l’ingresso dell’Euro ha inciso in profondità sull’economia di tutti i singoli paesi dell’Unione Europea. In Italia la lira, dopo un breve periodo di coabitazione con la nuova moneta, fu ritirata una volta per tutte.

Le vecchie banconote stampate con l’effigie di personaggi celebri della storia e della cultura italiana non hanno più circolato e chi le aveva ancora in proprio possesso doveva recarsi in banca per restituirle. Ce ne sono alcune però che a distanza di anni hanno acquisito un valore piuttosto importante.

Tra queste spicca una in particolare, quella da 2000 lire in cui è stampato il volto di una figura chiave della storia italiana, lo scienziato e inventore più celebre e ammirato di tutti i tempi, Galileo Galilei.

Le banconote con l’effigie di Galileo sopra furono le prime ad essere stampate, ma non durarono fino al termine del periodo della lira. Durante l’ultimo decennio del Novecento infatti, la figura del grande scienziato fu sostituita da quella di Guglielmo Marconi, altro personaggio di grande portata, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione.

Banconota da 2000 lire, quella con Galileo Galilei può valere parecchio: tutti i dettagli

Paradossalmente il fatto che la stampa delle banconote con il volto di Galileo si sia conclusa con anticipo l’ha trasformata in una rarità ancora prima dell’ingresso dell’Euro. A distanza di quasi un quarto di secolo dalla fine dell’epoca della Lira, queste banconote hanno visto crescere il proprio valore.

Diciamo che in generale il valore di una banconota può cambiare in base a al modo in cui si è conservata e dal numero di serie che ha stampato sopra. Il valore però è piuttosto variabile non esiste un prezzo prestabilito.

Banconota da 2000 lire, quanto può valere quella con l’effigie di Galileo: il costo è sorprendente

Un numero seriale definito comune potrà valere tra i 10 e i 60 euro, in base allo stato di conservazione della banconota stessa. Le più rare sono quelle appartenenti alle prime stampe, quindi quelle con scritto XA all’inizio. Il prezzo in questo caso potrebbe superare anche i 600 euro.

Dunque si passa dal potersi permettere una pizza con gli amici al costo di una macchina usata. Comunque fate attenzione, perché magari tra le banconote che avete conservato in casa potreste ritrovarvi quella con Galileo.