Batteria scarica, con il trucco della freccia riparte subito: ci metti 3 secondi

Vorresti ripartire ma hai la batteria a terra: ecco un trucchetto che può farti risparmiare tempo e soldi, basta una freccia.

Può capitare di ritrovarsi a girare la chiave e accorgersi che la propria vettura ha proprio qualcosa che non va visto che non accenna a partire: in molti casi si può trattare della batteria scarica, magari a causa di una qualche luce lasciata inavvertitamente accesa o perché la batteria necessita di un cambio.

Quando questo accade si può essere fortunati e ritrovarsi vicino alla propria abitazione o al proprio quartiere ed essere quindi in grado di chiamare qualcuno dei propri amici e familiari che abbiano in possesso dei cavi e una macchina propria, così da riportare “in vita” anche la vostra.

Sfortunatamente, però, spesso accade che ci si ritrovi in queste condizioni lontano da casa e in un luogo di cui non si è pratici e non si conosce nessuno.

In questo caso c’è un piccolo trucco che può aiutarci, è chiamato trucco della freccia perché prevede semplicemente l’attivazione di questo componente dell’auto: ecco come fare.

Il trucco della freccia e sei pronto a ripartire anche a batteria a terra

Una volta verificato che il nostro amico con i cavi non si trovi nei paraggi e che non siamo in possesso del booster, ovvero una sorta di batteria di avviamento portatile con tanto di cavi da attaccare a quella dell’auto, allora potremo provare a spingere la macchina.

Inconveniente di questo metodo è il fatto che sia necessario essere almeno in due persone – una che spinge, l’altra che mette in moto l’auto. Il trucco della freccia, invece, può essere realizzato in totale autonomia.

Se sei solo a bordo prova questo trucchetto

Ecco come funziona: una volta girata la chiave al punto necessario per accendere il quadro strumenti, invece di provare a far partire l’auto limitiamoci ad accendere i fari abbaglianti per circa 30 secondi o in alternativa una freccia. L’energia accumulata grazie a questo piccolo espediente potrebbe dare modo al veicolo di sfruttarla come un innesco richiesto dall’auto per partire.

Se nemmeno questo funziona, allora significa che la batteria non è scarica, ma definitivamente a terra e non ci sono espedienti simili che la possano far riprendere così, in un battere di ciglia. In questi casi è necessario tentare con i cavi e un’altra auto o si sarà costretti a rivolgersi al meccanico o al soccorso stradale se ci troviamo in una zona isolata e sconosciuta.