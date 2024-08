Biglietto del treno, te lo regalano se hai questa età: non la sa nessuno ma è così

Viaggiare in treno è una vera passione per milioni di persone. Spesso a frenare l’entusiasmo è il costo dei biglietti: ora c’è una novità

Secondo alcuni studi effettuati di recente il prezzo dei biglietti ferroviari è aumentato in proporzione molto di più di quelli aerei. È senza dubbio un paradosso e un’anomalia, ma alcuni fattori hanno contribuito a creare questa discrepanza.

Uno dei motivi più importanti è legato alla mancanza di una vera e propria concorrenza nel settore del trasporto ferroviario: in Italia gli unici due soggetti in campo sono le Ferrovie dello Stato e Italo, l’impresa privata creata quasi diciotto anni fa da Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle.

Viceversa il mercato delle compagnie aeree ha visto un aumento esponenziale della concorrenza, in particolare grazie alla nascita delle compagnie low cost. Di conseguenza il prezzo dei biglietti dei treni nel nostro Paese è cresciuto a dismisura, mentre è diminuito il costo dei biglietti aerei.

Di recente però le Ferrovie dello Stato hanno deciso, anche alla luce di una sensibile contrazione del numero di viaggiatori che ha prodotto una diminuzione degli introiti, di mettere a disposizione di una certa fascia della popolazione alcune offerte quanto mai vantaggiose.

Biglietto del treno, per qualcuno costa molto meno: ecco perché

Si tratta di promozioni varate ad hoc e introdotte sul mercato del trasporto ferroviario: una su tutte in particolare ha attirato l’interesse di molti potenziali viaggiatori. Parliamo di una promozione riservata a una specifica fascia di età in grado di offrire esclusivi vantaggi per i passeggeri che ne traggono beneficio.

Questa proposta unica offre vantaggi esclusivi a tutti gli utenti potenzialmente interessati e coinvolti. Vantaggi e benefici che riguardano tariffe scontate, upgrade gratuiti, servizi aggiuntivi o accesso a lounge e aree riservate. Gli interessati possono fruire di esperienze di viaggio speciali e privilegi non disponibili per altri passeggeri.

Biglietto del treno, questa è la fascia di età che può sfruttare tutte le offerte: ecco i dettagli

A fare chiarezza nel merito della categoria beneficiaria di queste grandi offerte sono state proprio le Ferrovie dello stato che hanno chiarito come questa speciale proposta sarà riservata ai maggiori di 60 anni.

Saranno dunque gli anziani ad avere la possibilità di spostarsi molto facilmente lungo tutta la rete ferroviaria del nostro Paese usufruendo quindi di tariffe molto più basse rispetto al normale.