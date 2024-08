Bollo auto, ecco la lista di chi non deve pagarlo: controlla immediatamente

Il bollo auto è una delle tasse più sgradite ai cittadini italiani. Qualcuno però è esente dal pagamento della stessa e può approfittarne

Non c’è tassa o balzello meno gradito dai cittadini del cosiddetto ‘bollo auto”, della tassa regionale da versare una volta l’anno per il possesso della propria automobile. In molti la considerano una vera e propria ingiustizia, qualcuno addirittura una mini estorsione nei loro confronti.

Il bollo auto si calcola in base a diversi e molteplici fattori tra i quali la potenza dell’automobile, le emissioni di anidride carbonica, l’età stessa del veicolo e il tipo di alimentazione. Si tratta dunque di un costo a cui tutti i proprietari di una macchina far fronte annualmente e che a volte può rappresentare un impegno finanziario di una certa consistenza.

Esistono però delle eccezioni a questa regola, come del resto capita più o meno sempre. Infatti il codice della strada chiarisce bene quali siano le categorie di cittadini obbligati a versare la quota annuale del bollo e quali invece possono fruire di un’esenzione.

Proprio a proposito di tale questione, è opportuno fare una premessa: trattandosi di una tassa regionale ogni amministrazione locale stabilisce le proprie regole che possono dunque divergere da una regione all’altra. Ne consegue che non esistano categorie fisse di cittadini esentabili dal pagamento del bollo.

Bollo auto, come scoprire se si deve pagare o meno: non si può sbagliare

Dunque ogni Regione ha le sue norme specifiche in merito alle esenzioni dal bollo auto. Pertanto per reperire le giuste informazioni non si deve far altro che consultare il sito della propria Regione o rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale. In una materia così delicata non si possono commettere errori.

Esistono delle categorie sociali che possiedono tutti i diritti di non versare la tassa automobilistica. Si tratta, va detto subito, di una minoranza di persone: la stragrande maggioranza dei cittadini è tenuta a pagare il bollo auto.

Bollo auto, queste le categorie esentate dal pagamento: di chi si tratta

Ad esempio un invalido civile o un veterano di guerra può godere del diritto all’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica. L’altra categoria favorita in tal senso è quella dei possessori di auto storiche, quindi con più di 20 anni dall’immatricolazione.

Come si può notare, non tutti sono obbligati a versare il bollo: per questo motivo è opportuno consultare con grande attenzione il sito della propria Regione di appartenenza per verificare se si rientra tra i beneficiari dell’esenzione.