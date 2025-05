Carta igienica addio, da oggi non serve più: vi potete pulire solo così | Non avete alternative

Addio carta igienica, adesso vi è un’alternativa per pulirvi: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori si fanno sempre più curiosi circa le alternative che la nuova tecnologia ma soprattutto la società moderna mette in atto su alcuni temi e argomenti che possono fare la differenza. Tra questi, da qualche anno a questa parte, a poggiare tutta l’attenzione a riguardo è proprio la sostituzione alla carta igienica per pulirvi: ecco le novità che vi lasciano davvero senza parole.

Il risparmio domestico e l’impatto ambientale, oggi risultano due caratteristiche fondamentali della società moderna, proprio per via del rincaro dei pezzi di prima necessità e non solo. Proprio per questo, i nostri lettori vorrebbero conoscere quanti più metodi possibili per far si che si dica addio alla carta igienica.

La crisi della materie prima, il costo della vita e i problemi di trasporto globale stanno facendo lievitare i costi ed è per questo che ci cercano sempre più da anni delle alternative migliori affinché si possa avere delle valide alternative che vanno in sostituzione alla carta igienica anche dal punto di vista dei costi.

Proprio per questo, abbiamo deciso di svelarvi delle alternative davvero incredibilmente convenienti che possono farti risparmiare moltissimi soldi: andiamo a vedere quali sono, tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Addio carta igienica, ecco le alternative che fanno la differenza

Non tutti lo sanno, ma la produzione della carta igienica mira allo spreco di moltissime risorse come acqua, energia elettrica e, ovviamente, materie prime come la polpa di cellulosa, rendendola sempre più complessa e costosa.

Proprio per questo esistono delle alternative valide che danno la possibilità ad alcune influncer di agire sul caso tra cui Amber Allen, che spesso condivide con i suoi follower alternative per uno stile di vita più ecologico. Tra questi, sicuramente, ella condivide dei consigli come l’uso di materiali riutilizzabili come asciugamani in stoffa, vecchi vestiti tagliati in piccoli pezzi e altri tessuti lavabili.

La novità che è già stata valorizzata in passato

Nonostante vi sembrerà una novità quella di usare vecchi materiali, in realtà era già stata provata qualche tempo fa tanto che fino a 150 anni fa la carta igienica era un prodotto di largo consumo, e in Stati come Asia e Giappone, esistono anche dei metodi alternativi.

Tra questi rientrano i bidet integrati con funzioni di lavaggio automatico. Bisogna fare attenzione ad usare tessuti o asciugamani perché potrebbe bloccare le tubature, specialmente in abitazioni con impianti più datati.