Carta igienica, da ora non la devi più comprare: acquisti questa e hai risolto | Risparmi un capitale

Esistono valide alternative alla carta igienica: in questo modo è possibile preservare l’ambiente e il portafoglio.

Come negarlo, siamo in un periodo storico particolare: da una parte il nostro pianeta è costretto ad affrontare numerose sfide ambientali, e dall’altra, l’essere umano combatte con il caro-vita nel nostro Paese. Il paradosso? I prodotti biologici si rivelano ancora più costosi degli altri.

In questa situazione, una soluzione esiste e prende il banalissimo nome di ‘risparmio’. Il consumismo, infatti, ci ha portato ad acquistare numerosi prodotti, indubbiamente comodi, ma talvolta superflui. Se prendiamo il caso della carta igienica, è impossibile negare come questa sia aumentata di costo nel tempo, ma si continua ad acquistarla poiché utile e priva di validi sostituti. Seppure possa sembrare impossibile farne a meno, esiste un sistema alla portata di tutti.

Alcune alternative alla carta igienica

Prima di entrare nel vivo, è bene ricordare che esistono varie alternative alla carta igienica. Una tra tutte consiste nel fare un salto nel passato, dove la carta igienica non era nemmeno pensata. In molti, in questo periodo, stanno valutando l’utilizzo delle foglie come valide sostitute alla carta igienica. Ebbene sì, anche se può suonare un po’ strano, è possibile sostituire il cassetto dove poniaamo i rotoli con qualcosa di decisamente più naturale. Ma attenzione, non tutte le foglie vanno bene: quelle di faggio, per esempio, si rivelano morbide e resistenti.

Per i più scettici, esiste un’altra alternativa: le salviette lavabili. Solitamente realizzate in tessuto morbido (come cotone, bambù o microfibra), sono specificamente progettate per l’uso igienico delle parti intime, per poi essere facilmente lavate e riutilizzate.

Chi proprio non se la sente all’idea, o non vuole offrire agli ospiti una foglia o una salvietta lavabile per utilizzare i servizi igienici, può considerare un’altra soluzione.

Il bidet per wc

Se si vuole dire finalmente addio ai numerosi rotoli di carta igienica che invadono il nostro bagno, la soluzione più pratica e funzionale è quella di acquistare un doccino per wc. Si tratta di un vero e proprio bidet in miniatura, creato appositamente per lavare le parti intime dopo essere andati in bagno grazie a un getto diretto che non implica nemmeno di doversi spostare tra water e bidet. Questa soluzione, per giunta, si adatta alla perfezione anche in quei bagni la cui dimensione non permette di installarlo.

Se state pensando che questo apparecchio sia difficile da applicare, niente panico: si può acquistare su moltissime piattaforme online (come Amazon), è adattabile a tutti i wc e il suo costo è decisamente contenuto (circa 30 euro).