Cellulare, con questo trucco raddoppi il segnale: potrai chiamare anche dentro le caverne

Esiste un trucco tanto banale quanto essenziale per recuperare il segnale del telefono laddove non prendesse: una mossa e chiami ovunque.

È sempre la stessa storia, ci si trova nel bel mezzo di una chiamata importante e, improvvisamente, salta il segnale del cellulare. Questa casistica può avere diverse sfaccettature, ma la cosa comune è che quando questo accade, è difficile mantenere una conversazione stabile e priva di blocchi.

Ed è qui che si alza il braccio dello smartphone alla ricerca di una traccia di segnale, che quando verrà trovato, sarà sicuramente nel luogo più inopportuno e scomodo su cui sostare. Ad ogni modo, questa problematica la conosciamo tutti, ma in pochi conoscono le tecniche davvero funzionali per risolvere il problema.

Segnale assente del cellulare: i consigli

Per recuperare il segnale quando oramai tutto sembra perduto, non è necessario rinunciare all’impresa, bensì provare alcuni stratagemmi che, nella maggior parte dei casi, risolvono il problema. Uno dei consigli apparentemente più banali ma efficaci è quello di avvicinarsi a una finestra. Questo permette di ridurre l’ostacolo rappresentato dalle mura di casa e migliorare, si spera, sensibilmente il segnale, consentendo di effettuare chiamate con maggiore tranquillità. Ma se ciò non bastasse o fosse impraticabile?

In questo caso si potrebbe optare per un’altra soluzione. Non tutti lo sanno, ma allontanarsi progressivamente da altri dispositivi nelle vicinanze garantisce una maggiore libertà da interferenze che potrebbero causare la perdita del segnale. Senza dimenticare di controllare lo stato della batteria: quando il livello è debole l’antenna dello smartphone lavora molto più intensamente. Per questo motivo assicurati di mantenere la batteria carica per garantire un buon funzionamento del segnale. E poi l’impugnamento del cellulare: ebbene sì, in alcuni casi, una presa sbagliata può coprire le antenne interne, causando addirittura una perdita di segnale.

Se nessuno dei suggerimenti sembra funzionare, allora bisogna prendere qualche accorgimento in più. Soprattutto nel caso in cui queste perdite di segnale diventino frequenti, un’app può diventare la migliore alleata nella ricerca del segnale.

L’app che ti permette di rilevare le torri di segnale

Le app di rilevamento torri come OpenSignal sono strumenti indispensabili per ottimizzare la ricezione del segnale dello smartphone. Quest’applicazione utilizza dati crowd-sourced per mappare le torri di trasmissione cellulari nelle vicinanze, permettendoti così di visualizzare una mappa dettagliata con la posizione delle torri e la qualità del segnale che forniscono.

Dopo aver scaricato l’app e consentito l’accesso alla tua posizione, vedrai una mappa interattiva con le torri vicine e il tipo di segnale (2G, 3G, 4G, o 5G) che trasmettono. OpenSignal ti guida verso le zone con la migliore copertura, utile soprattutto in aree rurali o edificate dove il segnale può variare. Ma non solo. Oltre a mostrare le torri, l’app offre test di velocità di rete, mappe di copertura globale e statistiche sulle prestazioni della rete.