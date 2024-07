Cerchio auto graffiato, il gommista ti ruba i soldi: risolvilo subito così | Lo fai a casa con pochi spicci

Rovinare un cerchio dell’auto è abbastanza semplice, ma aggiustarlo si rivela un vero e proprio salasso. Per fortuna esiste una soluzione.

Come non ammirarli: i cerchi in lega, quando si presentano brillanti, donano alla propria auto un aspetto nuovo e scintillante. Ma che fatica tenerli come nuovi. Basta un parcheggio maldestro sul marciapiede e subito il graffio si palesa, evidente e difficile da non notare. Da qui il primo pensiero potrebbe essere quello di sostituirlo, ma se da una parte il desiderio si fa irrefrenabile, a fermarci potrebbe essere il costo. Un singolo cerchio in lega argentato può raggiungere cifre elevate, specialmente se ha una dimensione dai 17 pollici in su.

Un altro rimedio potrebbe essere la sabbiatura industriale, pratica che eseguono solamente i carrozzieri e professionisti specializzati. Il costo? Anche questo tutto fuorché economico. Fatto sta che alla fine, decidiamo di tenere il danno così com’è, ignorando il fatto che in realtà esistono dei rimedi davvero economici per tornare a far brillare i nostri cerchi dell’auto.

Come eliminare i graffi dai cerchi in lega

Premessa: come tutti i rimedi fai-da-te, anche questo richiede una buona dose di manualità, ma con un po’ di impegno è possibile tamponare i graffi dei cerchi in lega senza dover passare dal carrozziere.

Partiamo dal materiale. Per camuffare i graffi dei cerchi in lega sarà necessario munirsi di:

Primer per metalli – circa 10 euro

Vernice per cerchi (attenzione a prendere lo stesso colore del cerchio) – costo dai 15 ai 30 euro

Stucco bicomponente per metalli (o stucco in pasta pronto all’uso) – circa 10 euro

Lacca trasparente fissativa – circa 5 euro

Carta abrasiva con grana da 240 – 400 – 600 – 800

Nastro adesivo

Fogli di giornale

Il procedimento

Questo metodo prevede di carteggiare il danno, passare il primer e, successivamente, lo stucco nella zona interessata. Quando lo stucco si secca come indicato nella confezione, si potrà nuovamente carteggiare per dare un aspetto liscio e omogeneo. La vernice, dal canto suo, servirà per coprire il tutto e donare al cerchione il colore originale, mentre la lacca per lucidare il tutto. Ovviamente, anche in questi casi, è necessario rispettare le tempistiche di asciugatura – mettetelo in preventivo nel caso doveste usare l’auto.

In effetti, il processo non è dei più brevi, ma per chi volesse approfondire il tutorial, può guardarlo direttamente in questo video dove viene spiegato passo a passo come muoversi.

Infine, ribadiamo che non è un lavoro semplice e richiede un po’ di pazienza. Per chi fosse rimasto scoraggiato dal prezzo del proprio carrozziere per effettuare il lavoro, è bene non soffermarsi al primo preventivo e provare a chiedere più professionisti.