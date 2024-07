Condizionatore, consumi meno mettendo questa impostazione: tieni i tuoi soldi in tasca

Sfruttare al meglio i benefici del proprio condizionatore senza spendere un capitale? Con questo trucco non penserai più alla bolletta.

In questi mesi i picchi di caldo si stanno facendo sentire, portando sempre più persone ad accendere il proprio condizionatore per generare un ambiente fresco e confortevole nelle proprie case. Tuttavia, un pensiero va alle bollette, da sempre un cruccio per chi aziona questo tipo di strumento, tanto utile quanto dispendioso.

Rinunciare al fresco del condizionatore sarebbe un vero peccato, così come spendere cifre superflue e non necessariamente utili. Per questo motivo, esiste un’impostazione tanto semplice quanto utile per risparmiare senza rinunce. Ma partiamo dalla base. Alcuni consigli, se applicati correttamente, possono fare anch’essi la differenza in bolletta.

Come contenere i consumi del condizionatore

In primo luogo, se vuoi sfruttare al meglio l’utilità del tuo condizionatore, non esagerare con la temperatura: 22°C è più che sufficiente. Ogni grado in meno può far lievitare la bolletta fino all’8%. Il consiglio? Mantieni la differenza con l’esterno entro 8°C per un risparmio garantito.

Ovviamente, un altro consiglio è quello di non sprecare energia per stanze vuote. Limita l’uso del condizionatore alle aree in cui trascorri la maggior parte del tempo. Senza parlare del fatto che i filtri puliti e ben mantenuti migliorano l’efficienza del condizionatore: controllare e pulire i filtri ogni mese porta a un risparmio energetico del 5-15%. Infine, anche se non riguarda strettamente il condizionatore, migliora gli infissi così che non entri calore, nonché utilizza tende da sole per far sì che il calore non picchi all’interno dell’abitazione.

Tutti consigli utili, questi, ma la verità è che per risparmiare davvero energia è necessario utilizzare il condizionatore in maniera funzionale, non lasciando che le distrazioni siano la causa del maggior consumo. Ma vediamo nel dettaglio.

Condizionatore e consumi: l’impostazione che ti fa risparmiare fino al 10%

Hai mai pensato a quanto possa essere prezioso un timer per il tuo condizionatore? Per quanto questa impostazione venga sottovalutata, programmare l’accensione e lo spegnimento in base alle tue abitudini quotidiane può far risparmiare fino al 10% sui costi di raffreddamento.

Per fare ciò, è sufficiente capire quanto ci mette il proprio dispositivo a raffreddare la casa. Dopo un’attenta osservazione, si può decidere per quanto tempo azionarlo e soprattutto in quali ore della giornata.

Per migliorare l’efficienza di questo sistema, è bene assicurarsi di capire quando si manifestaano i picchi di caldo, nonché aprire le finestre solo quando i dispositivi sono spenti o le temperature sono meno calde all’esterno: questo assicura un maggior contenimento dell’aria. Ovviamente, tutto va adattato alle proprie esigenze, ma se applicato correttamente, questo trucco si rivela davvero utile in termini di risparmio.