Congelatore, mettici sempre dentro un bicchiere d’acqua: succede una cosa senza senso

Tra i vari trucchi inusuali che girano tra passaparola e web, quello del bicchiere in freezer è davvero funzionale.

Sono anni, se non decenni, che veniamo inondati di trucchi e segreti per rendere la nostra casa più funzionale e priva di problemi. Questo accade fin dai tempi lontani, per poi giungere all’avvento del web, dove questi escamotage hanno trovato ampio spazio tra gli utenti. Tra questi, il metodo del bicchiere nel freezer è uno dei più utili, in quanto funge da supporto per questo elettrodomestico. Ma come funziona esattamente?

Capita spesso di trovare strati di ghiaccio all’interno del nostro congelatore. Sono diversi i modelli che offrono un programma di sbrinamento automatico, ma se il vostro non dispone di questa funzione (comune nei congelatori meno recenti), non scoraggiatevi: è qui che entra in gioco un bicchiere d’acqua con del sale.

La stratificazione di ghiaccio causa problemi di funzionamento al congelatore, occupando inutilmente spazio che potrebbe essere utilizzato per conservare alimenti. La regola base è quella di mantenere gli elettrodomestici puliti per il loro corretto funzionamento. Con il tempo, infatti, all’interno del congelatore si forma del ghiaccio che va rimosso. Alla luce di ciò, è bene sapere che esistono diversi metodi semplici ed efficaci per farlo. In prima battuta, seguite le indicazioni del manuale d’istruzioni, staccando la spina e spegnendo il congelatore prima di procedere.

Come sbrinare il congelatore con il trucco del bicchiere d’acqua e sale

Inserire un bicchiere d’acqua in congelatore può sembrare assurdo, nonché inutile. Tuttavia, non è proprio così. Per sbrinare nella maniera più veloce e pratica possibile, posizionate un bicchiere con all’interno del sale grosso nelle zone del congelatore che presentano maggiori quantità di ghiaccio. Dopo, utilizzate una spatola (o un accessorio simile) per rimuovere tutti gli strati di ghiaccio oramai morbidi.

Il motivo della riuscita di questo semplice trucco risiede nel fatto che il sale abbassa il punto di congelamento dell’acqua, sciogliendola.

I rischi di un freezer ghiacciato – ilcorrierino.com

L’importanza della manutenzione regolare del congelatore

Oltre ad attuare il trucco del bicchiere con del sale nel congelatore, è bene ricordare che manutenzione regolare dell’elettrodomestico è essenziale per garantire il suo corretto funzionamento e per evitare sprechi alimentari. Quando il ghiaccio si accumula, non solo riduce lo spazio disponibile per conservare gli alimenti, ma può anche compromettere l’efficienza del congelatore. In questo modo, il congelatore è costretto a lavorare di più, consumando – conseguentemente – più energia del dovuto.