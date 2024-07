Dentifricio, finalmente puoi abbandonarlo: usi questa cosa che hai già in casa e sei a posto | Denti bianchissimi e pulizia spettacolare

Non tutti lo sanno, ma esiste una valida alternativa al dentifricio: dal semplice ingrediente alla ricetta per ricrearlo a casa.

I motivi per cui si possa cercare un’alternativa al dentifricio sono molteplici: il tubetto potrebbe essere finito all’improvviso e non si può acquistare, non si ha voglia di uscire o, più banalmente, si vuole risparmiare del denaro.

Partiamo dal presupposto che l’igiene orale è fondamentale per contrastare i batteri e prevenire le tanto famigerate carie. Tuttavia, quando si è impossibilitati all’acquisto o si vuole semplicemente esplorare alcune alternative, entrano in ballo i tanti amati rimedi della nonna, tanto efficaci quanto economici.

In realtà, per mantenere l’igiene della bocca basta un semplice ingrediente che abbiamo tutti nelle nostre case, ma se questo viene miscelato con altri componenti (anch’essi facilmente reperibili) il risultato è una pasta molto simile al dentifricio a cui siamo abituati.

Il potere del sale

Può capitare a tutti di rimanere senza dentifricio, ma in pochi sanno che è possibile igienizzare la nostra bocca con del semplice sale, non rinunciando così alla pulizia dei denti. Per preparare questa soluzione, occorre far bollire dell’acqua in un pentolino e lasciarla raffreddare. Successivamente, si aggiunge un cucchiaio di sale e si mescola fino a che il sale non si è completamente sciolto. Questa soluzione salina può essere utilizzata intingendo lo spazzolino e lavando i denti come di consueto.

È normalissimo percepire un leggero pizzichio. All’inizio, il sale potrebbe causare una leggera sensibilità dentale, soprattutto con bevande molto calde o fredde, a causa del suo effetto sullo smalto dei denti. Tuttavia, questo fastidio è temporaneo e generalmente sopportabile.

La composizione di acqua e sale non è solo un’ottima sostituta del dentifricio, ma funziona anche come un collutorio naturale utilizzato in molte culture. Il motivo è abbastanza semplice: il sale combatte i batteri del cavo orale e aiuta a rimuovere i residui di cibo tra i denti.

Tuttavia, è bene precisare che per tempi prolungati, creare una pasta più ‘elaborata’ si rivela la soluzione più ideale. Aggiungendo anche solo un ingrediente, è possibile ricreare una formulazione simile a quella del dentifricio.

Il dentifricio fai da te

Un’altra alternativa naturale al dentifricio tradizionale è la combinazione acqua, sale e bicarbonato: in questo modo la miscela prende densità e, per giunta, avrà anche un effetto sbiancante. Per preparare una pasta dentifricia, occorrono mezza tazza di bicarbonato di sodio, un cucchiaino di sale, acqua e qualche goccia di oli essenziali (opzionale) per aggiungere un tocco di freschezza. Mescolando questi ingredienti, si ottiene una pasta densa che può essere conservata in un barattolino e utilizzata nei giorni seguenti.