Dieta, se vuoi mangiare la pizza non ordinare la margherita: è proprio lei la meno calorica | Ordina solo questa

Se sei a dieta e hai voglia di pizza, non rinunciarci: quella perfetta, con meno calorie, non è la margherita, ma questa.

La pizza è uno dei cibi più amati da grandi e piccini. Purtroppo, però, per chi è a dieta, diventa un cibo quasi proibito a causa del suo elevato apporto calorico. Ciò che sappiamo, però, è che un’alimentazione sana deve essere anche equilibrata e questo vuol dire che è giusto integrare, di tanto in tanto, anche alimenti gustosi.

E, la pizza è uno di questi, perché fa gola a tutti e mette il buon umore. In genere, si crede che quella meno calorica e quindi più adatta alla dieta, sia la margherita, la regina delle pizze, ma non è affatto così. Anche se nessuna pizza può definirsi davvero light, ce n’è una che contiene meno calorie delle altre.

Grazie ai nostri suggerimenti, non dovrai più rinunciare al tuo comfort food, perfetto per le serate con gli amici, ma anche per le giornate in cui fuori piove e non hai voglia di fare nulla, se non di stare davanti la TV e concederti qualche coccola con il cibo.

Il parere degli esperti

Se vuoi davvero seguire una dieta ponderata ed efficiente, devi rivolgerti a un esperto in materia e lasciare andare i pareri di persone poco competenti in questo campo. In merito alla pizza, si è pronunciata la dottoressa Clare Bailey, moglie del dottor Michael Mosley, specializzato nel dare consigli su come buttare giù il grasso addominale.

Così, la Bailey si è messa alla ricerca di una pizza con un apporto calorico minore possibile, adatta quindi anche a chi sta seguendo una dieta ma, ogni tanto, vuole togliersi qualche sfizio e concedersi un pasto goloso. È venuto fuori che il gusto da ordinare è ai funghi. Le proprietà di questo ingrediente sono innumerevoli, in quanto sono poveri di carboidrati, ricchi di vitamine, specie A e D, e ricchi di fibre. Inoltre, contengono anche fosforo, magnesio, selenio e potassio, insieme a lisina e triptofano. I funghi, come se non bastasse, sono anche un ottimo alleato per le difese immunitarie.

Il mix perfetto per la tua dieta

Consideriamo che 100 grammi di funghi apportano all’organismo poco più di 20 kcal e, al 90%, sono composti di acqua. Una delle loro caratteristiche fondamentali, però, è l’essere poveri di zuccheri, grassi e carboidrati, e dunque perfetti per la pizza dietetica.

Con un po’ di sugo di pomodoro, sale, olio, pepe, origano e qualche pomodorino fresco, potrai gustare una pizza deliziosa, senza sentirti in colpa e rovinare i risultati della tua dieta.