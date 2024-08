Ecco i 5 alimenti più tossici al mondo: smetti subito di mangiarli

Un sano regime alimentare è di vitale importanza per mantenersi il più possibile in buona salute. Occhio a questi cibi, sono letali

Mangiare bene, seguire un regime alimentare equilibrato e corretto per garantire al nostro organismo di vivere in buona salute il più a lungo possibile. Tutti i nutrizionisti del mondo indicano il percorso da seguire, che in genere consiste nell’evitare a tutti i costi il cosiddetto cibo spazzatura.

A volte però capita di consumare ed ingerire alimenti che sulla carta non possiedono alcuna controindicazione ma che in realtà sono da considerare altamente tossici e nocivi per la nostra salute. Un pericolo che si corre e di cui siamo del tutto ignari.

Tutte le volte in cui andiamo a fare la spesa e acquistiamo determinati alimenti, in teoria salutari, non ci poniamo domande ed interrogativi sulla loro reale provenienza. Invece è un passo che dovremo prima o poi compiere per seguire un regime alimentare salubre e corretto.

La Coldiretti, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, ha pubblicato un elenco di grande interesse che comprende alcuni cibi considerati altamente tossici, soprattutto a causa dei paesi di provenienza e delle sostanze ivi contenute.

Alimenti tossici, guai a consumarli: sono da evitare a qualsiasi costo

In realtà i pericoli maggiori arrivano dalla Cina, con i suoi generi alimentari del tutto privi di controlli e le sue filiere realizzate attraverso l’uso di sostanze ad alto contenuto di tossicità. L’agricoltura cinese com’è noto si sviluppa attraverso l’uso di pesticidi e la somministrazione di antibiotici ai capi di bestiame.

È bene chiarire e sottolineare però come i rischi per la nostra salute non arrivino solo ed esclusivamente dal Paese del Dragone. Anche la nostra cara Europa e perfino gli Stati Uniti possono produrre ed esportare cibi altamente tossici.

Alimenti tossici, il pericolo arriva dall’America: non comprate questi prodotti

L’elenco di alimenti da evitare realizzato dalla Coldiretti comprende infatti arachidi e pistacchi provenienti dagli States e dall’Argentina, il pepe nero dal Brasile, il pollo dalla Polonia, la frutta e la verdura dalla Turchia, perfino le ostriche prodotte in Francia.

Come si può vedere si tratta di cibi e alimenti molto comuni, come il pollo e la verdura, di cui siamo tenuti sempre e comunque a verificare la provenienza. Ne va della nostra salute e della nostra qualità di vita. Basta fare attenzione e tenere gli occhi aperti sulle confezioni.