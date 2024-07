Ferro da stiro, prima di usarlo usa questo trucco: non consuma più nulla

Non sempre penseremmo al consumo del ferro da stiro, ma questo, in realtà, ha la sua responsabilità in bolletta più di quanto pensiamo.

Sono ormai davvero numerosi gli elettrodomestici che utilizziamo in casa: le nuove tecnologie sono volte a dispensare l’umanità da quelli che sono i lavori più noiosi e meccanici, così da lasciare sempre più tempo alla creatività e all’espressione di tutto ciò che ci rende umani.

Dall’asciugatrice al robottino, diventano sempre più numerosi gli elettrodomestici considerati necessari per la quotidianità e per una buona qualità della vita: basti pensare anche al condizionatore, sempre più diffuso anche per via del cambiamento climatico che ha portato all’inasprirsi delle temperature più calde.

Il solo problema dell’utilizzo di tanti dispositivi risiede nella bolletta di fine mese: ricordiamo molto bene quanto accadde solo qualche tempo fa con le bollette, soprattutto quelle del gas in quel caso, che vennero bruciate nelle piazze per protesta. Si trattava di cifre davvero astronomiche, per questo motivo molti si stanno premunendo nel caso in cui nuovi equilibri geoeconomici vengano intaccati.

Ci sono, però, alcune strategie che permettono un notevole risparmio in bolletta: oggi, nello specifico, vediamo come evitare di far lievitare i costi di consumo del ferro da stiro.

Consigli e raccomandazioni: panni stirati e bolletta contenuta

Bisogna considerare che stirare sta diventando una attività sempre più contenuta per le nuove generazioni: molti preferiscono comprare capi No Iron, e tante persone lavorano in aziende in cui è permesso vestire in modo informale, così da non avere tutte le montagne di camicie da stirare ogni giorno.

Detto ciò, però, c’è ancora chi tiene particolarmente a questo aspetto estetico, e ancora molte sono le persone che operano in ambienti in cui bisogna sempre presentarsi in una certa maniera. Per questo motivo è bene seguire alcuni consigli che garantiranno di non soffrire dell’incremento in bolletta dovuto all’utilizzo anche assiduo del ferro da stiro.

I consigli per il risparmio energetico partono dall’acquisto

La prima cosa da considerare è quale tipo di elettrodomestico acquistare: questa riflessione è opportuna nel caso di ogni tipo di dispositivo, non solamente per quanto riguarda il ferro da stiro. In ogni caso, è sempre prediligere in fase d’acquisto un ferro da stiro alla più alta classe d’efficienza energetica: un ferro da stiro di classe A, ad esempio, consumerà sensibilmente di meno rispetto a un corrispettivo di classe E o inferiore.

Inoltre, è bene inumidire i capi prima di iniziare con la stiratura, così da velocizzare il tutto, e preferire stirare durante le ore serali e nel weekend se avete una tariffa oraria.