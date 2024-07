Forno, quando metti le teglie dentro attiva sempre questa impostazione: metti questa temperatura precisa | Cibo perfetto e consumo dimezzato

Non rinunciare a utilizzare il forno elettrico solo per via dell’alto consumo: ecco il trucchetto per poter risparmiare.

Il forno elettrico, ad oggi, è uno dei dispositivi più utilizzati in casa. Anche se, negli ultimi anni, la friggitrice ad aria ha cercato di prendere il suo posto, il forno si conferma comunque il re della cucina. La friggitrice consuma meno, perché arriva subito alla temperatura impostata e ti permette di cucinare cibi più light, non avendo bisogno di condimenti per rendere gustosi i piatti, ma è anche vero che, a livello di capienza, è molto più limitata di un forno.

Dunque, quando devi cucinare diverse preparazioni, quest’ultimo è l’elettrodomestico più indicato. Devi fare attenzione, però, alle stangate che arrivano con la bolletta dell’energia elettrica, cercando di ridurre gli sprechi.

È per questo che ti suggeriamo un trucchetto per utilizzare il forno in maniera più coscienziosa. Ti basterà impostare una temperatura e il gioco è fatto. Vedrai subito una netta differenza sulle tue prossime bollette e continuerai a utilizzare l’elettrodomestico in totale serenità.

Il consumo del forno

Forse, non sai che il forno è uno degli elettrodomestici che consuma di più, all’interno di un’abitazione. Ciò che ti consigliamo, dunque, non è di ridurne l’utilizzo, ma di usarlo con criterio, seguendo alcuni accorgimenti che ti eviteranno le stangate. Se il forno viene utilizzato per circa 15 minuti al giorno, questo consuma, circa, 173 kWh. La fase in cui spreca più energia, però, è quella in cui si preriscalda e raggiunge la temperatura da te impostata. Solo in questo caso, infatti, il consumo è pari a 3 kW.

Per tale ragione, se devi cuocere o riscaldare piccole quantità di cibo, ti conviene farlo usando il microonde o la friggitrice ad aria, più piccoli e contenuti. Ma, se non puoi proprio fare a meno di utilizzare il forno, sappi che dovresti evitare di preriscaldarlo, laddove non serve, evitare di aprire lo sportello durante la cottura, per non far disperdere il calore e preferire la modalità di cottura ventilata, che fa risparmiare tempo ed energia, rispetto a quella statica. Vediamo, ora, qual è la temperatura perfetta da impostare, per avere un risparmio netto in bolletta.

Il trucchetto per risparmiare con il forno elettrico

Se davvero vuoi risparmiare, ti consigliamo di impostare sempre 180 gradi. È questa la temperatura perfetta, che consentirà ai tuoi cibi di cuocere e ti eviterà bollette salate.

Inoltre, spegni il forno un quarto d’ora prima, circa, della fine del tempo di cottura e lascia la pietanza in forno. Tutto il calore, immagazzinato durante l’accensione, sarà conservato e servirà per portare a termine la cottura del piatto. Così facendo, risparmierai circa 0,35 kWh.