Frigorifero, metti gli alimenti in questo ordine: si conservano il doppio del tempo e non devi fare nulla

Se pensavi che bastasse mettere un alimento in frigorifero per ottenere il massimo dalla conservazione non è così: ecco come sfruttarlo.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma la disposizione nei prodotti nel frigo è un’operazione importante da compiere con un certo criterio e non alla rinfusa come molti fanno.

Infatti questa accortezza può sembrare inutile, mentre invece è una garanzia rispetto alla maggiore sicurezza alimentare: disporre i generi alimentari e alcune bevande secondo una certa logica fa sì che tutto si conservi nella maniera giusta.

Inoltre bisogna anche regolare il frigorifero in modo che la refrigerazione sia di per sé adeguata, visto che secondo l’OMS ogni anno, circa 550 milioni soffrono di malattie alimentari che possono essere causate dalla cattiva conservazione di alcuni cibi.

Nello specifico in un quarto dei casi di intossicazione alimentare, secondo l’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) spagnoli, il problema dipende da una refrigerazione non adeguata: per questi motivi è stato El Pais a occuparsi di diffondere delle linee guida in merito al modo in cui conservare i prodotti nel frigo.

Disposizione degli alimenti in frigo: il miglior modo per ottenere sicurezza alimentare

La prima cosa da tenere sott’occhio è la temperatura del frigorifero. Le temperature consigliate sono per il congelatore a -18 ° C e per il frigo tra 1 ° e 4 ° C per carni e pesce, e tra 5 ° C e 8 ° C per il resto del cibo.

Bisogna inoltre considerare che all’interno del frigo la temperatura andrà variando da uno scaffale all’altro, proprio per questo motivo è bene conservare i cibi in perfetto ordine: vediamo quale.

Come posizionare i cibi nel frigorifero

Bisogna tenere a mente che la disposizione ideale del cibo in frigorifero dipende dalla variazione di temperatura che si configura all’interno di esso. Pertanto, frutta e verdura devono essere stipate nel cassetto progettato per conservare questo tipo di cibo senza metterlo all’interno di sacchetti, il che ne migliora la conservazione. Invece, carne e pesce vanno posizionati nelle zone più fredde del frigorifero, ovvero sullo scaffale in alto, se il congelatore è in cima, o nella parte superiore del cassetto.

Per quanto riguarda yogurt, latticini e cibi già aperti, questi dovrebbero andare sugli scaffali intermedi, mentre uova, bevande, salse e altri cibi dovrebbero andare nelle zone meno fredde, ovvero gli scaffali più lontani dal freezer e quelli che si trovano all’interno della porta dell’elettrodomestico.