Guadagna senza alzarti dal letto: ti basta fare così | trucco estremo

Un sogno di tanti, ma realizzato da pochi: guadagnare in maniera passiva senza alcuno sforzo. Non è utopia, in molti lo stanno facendo.

Sicuramente se hai cliccato in questo articolo il tuo desiderio è uno solo: guadagnare senza sforzo. Come biasimarlo, questo è un sogno comune che da anni è diventata esca per le allodole grazie a numerosi guru che promettono un super guadagno vista Dubai semplicemente cliccando due tasti, vendendo qualche prodotto o investendo in qualche piattaforma promettente.

La realtà, però, è ben diversa. Per guadagnare senza nemmeno alzarti dal letto è necessario avere una strategia e mettere tutto l’impegno del caso. Tanto sudore e impegno, insomma, ma fatto in maniera intelligente e consapevole. La domanda però, rimane sempre la stessa: come guadagnare in maniera passiva? Tra tutti i modi che esistono, attualmente questo sembra tra i più funzionali, nonché tra i più solidi metodi di investimento.

Come guadagnare in maniera passiva: il metodo più efficace

Immagina anche solo per un secondo di voler far crescere i tuoi risparmi, ma senza correre rischi inutili o complicarti la vita. I certificati di deposito (o CD, per abbreviare) sono proprio quello che fa al caso tuo. Possiamo banalmente definirli una specie di ‘salvadanaio a scadenza’, dove tu decidi di bloccare una certa somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito, che può andare da pochi mesi a diversi anni.

Come funziona? È semplice: scegli l’importo da investire e il tempo per cui sei disposto a rinunciare a quei soldi. In cambio, la banca ti offre un tasso di interesse fisso. Questo significa che, alla scadenza, ti verranno restituiti i tuoi soldi originali più un piccolo extra, ovvero gli interessi guadagnati.

Certificati di deposito: i pro e i contro

I certificati di deposito sono alla portata di tutti, o quasi, poiché non servono grandi capitali per iniziare. Anche con poche centinaia di euro puoi aprire un CD, ma naturalmente più investi, più guadagni. Questa flessibilità li rende adatti a chiunque, dai giovani risparmiatori che vogliono far fruttare le loro entrate, fino a chi ha già un po’ di soldi da parte e cerca un modo sicuro per vederli crescere. E se hai la possibilità di investire somme più consistenti, il guadagno sarà ovviamente più interessante.

I vantaggi? Il principale è la sicurezza. I certificati di deposito sono uno degli investimenti più sicuri in circolazione. Sai esattamente quanto guadagnerai fin dal primo giorno, perché il tasso di interesse non cambia mai. Inoltre, i tuoi soldi sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quindi anche in caso di problemi con la banca, non rischi di perdere il tuo capitale fino a una certa soglia.

L’unica cosa a cui devi fare attenzione è che, una volta che i tuoi soldi sono bloccati in un CD, non puoi toccarli fino alla scadenza senza pagare una penalità. Quindi, è importante essere sicuri di non aver bisogno di quel denaro nel breve periodo. Anche se i tassi di interesse non sono altissimi, soprattutto rispetto a investimenti più rischiosi, offrono comunque un guadagno sicuro.