Il borgo più bello della Campania, ad un passo dalla Costiera Amalfitana e picco sul mare: arrivi e ti sembra di essere in paradiso

Il borgo campano che si trova a poca distanza dalla Costiera Amalfitana viene troppo spesso ignorato: è un luogo meraviglioso.

Il nostro territorio è colmo di storia e meraviglie paesaggistiche naturali o architettoniche che siano.

Sfortunatamente non tutte le parti del nostro territorio che meriterebbero rilevanza vengono pubblicizzate allo stesso modo.

Se questo da un lato può danneggiare questi luoghi in termini economici, dall’altro rende i luoghi nascosti dei paradisi ancora quasi incontaminati.

Il fenomeno dell’over-tourism, infatti, sta rendendo difficile godersi la visita in luoghi particolarmente affollati. Ecco un Paradiso che può essere ancora vissuto in tranquillità, si trova in Campania.

Campania “nascosta”: se vai in Costiera Amalfitana allunga il viaggio anche in questo borgo meraviglioso

Avendo la possibilità di godere del nostro ricco patrimonio paesaggistico e culturale, spesso dimentichiamo di quanto sia fantastico quanto presente in Italia. Inoltre, se in alcune Regioni, come la Puglia, i luoghi sono sempre più aperti e attrezzati per il turismo, in altre Regioni, come molte parti della Calabria, la situazione è assai diversa. Nel caso della Campania, questa regione ha fatto passi da gigante nella valorizzazione del territorio, ma un borgo è “sfuggito” alla divulgazione turistica.

Si tratta di un borgo a picco sul mare che non è tra i luoghi più visitati. La sua collocazione svantaggia il borgo dal punto di vista del turismo: i più, infatti, tendono a riversarsi ad Amalfi, simbolo della Costiera omonima, di nomea decisamente più famosa rispetto al borgo a pochi minuti di distanza da questo agglomerato di luoghi turistici. Ecco di quale borgo si tratta: se fate un giro in Campania non dimenticare di passarci.

Campania, ecco cosa nasconde questa magnifica regione: non solo Napoli e Amalfi

Il borgo paradisiaco di cui parliamo è niente di meno che Conca Dei Marini. Il borgo è raggiungibile da Amalfi raggiungendo la stazione dei treni di Salerno e prendendo da qui un autobus della Sita che propone una serie di stop in corrispondenza di vari borghi, tra cui proprio Conca Dei Marini.

Un borgo la cui caratteristica peculiare consiste anche nella presenza di numerose scalinate che permettono di salire velocemente per il borgo così da sfruttare la sua altezza e la posizione a picco sul mare. Due punti di interesse da visitare in corrispondenza di questo borgo sono la Grotta dello Smeraldo e la chiesa di Sant’Antonio, entrambe punte di eccellenza del patrimonio architettonico e paesaggistico campani.