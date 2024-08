Lavaggio piatti, se li fai a mano succede questo: falli in lavastoviglie immediatamente

Il lavaggio di piatti e stoviglie è una delle attività più importanti e frequenti, sia con il sapone a mano che con la lavastoviglie

Un interrogativo che da anni accompagna la vita domestica di milioni di famiglie italiane e che ancora oggi è di strettissima attualità riguarda la modalità del lavaggio di piatti, stoviglie e bicchieri. La domanda che ci si pone è sempre la solita: meglio affidarsi alla comodità di un elettrodomestico o armarsi di sapone e spugnetta ad hoc e fare da soli?

Una risposta univoca quasi certamente non esiste visto e considerato che le opinioni in tal senso divergono. C’è chi preferisce sfruttare i vantaggi del progresso tecnologico affidandosi alla classica lavastoviglie e chi invece non disdegna di lavare i piatti alla vecchia maniera.

Quel che è certo è che ciascuno dei due metodi presenta vantaggio e qualche controindicazione. Può sembrare assurdo ma secondo molti con il lavaggio manuale le stoviglie risultano più pulite e splendenti, mentre con la lavastoviglie si forma una sorta di patina che rende opachi sia piatti che bicchieri.

C’è però un altro aspetto da considerare, al di là dell’effettiva qualità del lavaggio ed è quello meramente economico. In particolare in questo periodo di grave crisi economica, con i costi dell’energia che sono cresciuti a dismisura, risparmiare il più possibile è un imperativo categorico.

Lavaggio piatti, non ci sono dubbi: ecco perché è meglio metterli in lavastoviglie

Per questo motivo è necessario possedere il maggior numero di informazioni utili a compiere la scelta migliore per le proprie esigenze e necessità. In generale gli esperti di economia domestica consigliano di fare ricorso alla lavastoviglie, considerata più economica rispetto al metodo del lavaggio a mano.

In base a un studio accurato con una lavastoviglie si usano in media tra i 10 e i 15 litri di acqua per ciclo, mentre lavare i piatti a mano richiede una media di ben 60 litri di acqua per due lavelli pieni di stoviglie.

Lavaggio piatti, la lavastoviglie è il massimo ma serve attenzione: seguite questa indicazione

Al fine di ottenere un vero risparmio energetico si consiglia di impostare la lavastoviglie sul programma ‘eco’ che in assoluto richiede più tempo ma utilizza temperature più basse, riducendo così il consumo di energia rispetto ai cicli più brevi e caldi.

In particolare se in casa abbiamo uno scaldabagno elettrico per riscaldare l’acqua il lavaggio dei piatti a mano sarà molto più costoso. Attenzione però, perché se l’acqua viene riscaldata con una caldaia a gas lavare a mano i piatti è leggermente più economico.